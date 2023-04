Roman »Big Swiss« Wer den Sextherapeuten belauscht

An der Gynäkologin perlen Gefühle ab wie Olivenöl an Teflon. Sogar ihre eigenen. Sie will die Macht über ihre Geschichte nie wieder abgeben. Natürlich ist klar, dass sie das muss, so funktioniert das Leben manchmal. Beagin legt die Konflikte gleich zu Beginn wie geladene Pistolen aufs Tableau. Als Leserin wartet man atemlos, wer zuerst abdrückt. Auch deshalb kann man den Roman kaum zur Seite legen. Vor allem aber sind es die beiden Frauenfiguren, die Beagin so verschroben und gegen Eindeutigkeiten anstrampelnd anlegt, die den Roman lesenswert machen.

Nicht alle Traumata können durch Duftkerzen »heilen«

Als Greta Big Swiss’ Geschichte hört, ist sie schockiert und fasziniert gleichermaßen. Vielleicht, weil ihre eigenen Traumata wie Sandsäcke auf den Schultern liegen. Ihre Mutter – Beagin entblättert die Geschichte behutsam nach und nach – brachte sich um, als Greta 13 Jahre alt war. Zuvor hatte deren Schwermut das Zuhause so vernebelt, dass Greta ihre Zimmertür abdichtete, um überhaupt atmen zu können. Die Teenagerin wuchs schließlich bei verschiedenen Tanten auf. Aber ihre Kindheit hat sie auch mit 45 Jahren nicht verkraftet. Und vielleicht wird sie das nie. Beagin schönt hier nichts. Auch wenn Hobbypsychologinnen auf Instagram anderes behaupten, nicht jeder kann durch Duftkerzen »heilen«. Im Gegensatz zur vermögenden Big Swiss könnte Greta sich die (oder eine Therapie) nicht mal leisten. Sie ist so arm, dass sie die zersprungenen Fenster ihres alten Farmhauses mit Tape klebt. Auch wenn Beagin keines dieser Buzzwörter benutzt, natürlich geht es in ihrer Geschichte auch darum, wie Klassenunterschiede und mentale Krankheiten Beziehungen durchdringen. Und mitunter zersetzen.