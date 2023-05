»Böses Glück« von Tove Ditlevsen Kalte klare Kunst

Und natürlich fallen die Frauennamen als Eröffnung auf. Denn es sind die Frauen, um die es hier geht. Die Männer sind im Weg oder gefährlich: der Abtreibungsarzt, dem man nicht die Laune verderben darf. Der Vater, den man nicht wecken darf. Der Ehemann, den man nur tagsüber vergessen darf.

Die Autorin dieser akribischen Beobachtungen ist in Dänemark längst kein Geheimtipp mehr, in Deutschland wird sie erst noch entdeckt. »Sie stammte aus der Arbeiterklasse und schrieb offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens.« So beschreibt der deutsche Aufbau-Verlag die Autorin. Welch große Kunst Tove Ditlevsen hinterlassen hat und welch Glück es ist, dass diese wiederentdeckt wird, haben Kulturjournalisten bereits vor zwei Jahren in weniger nüchternem Ton bejubelt. Da erschien Ditlevsens »Kopenhagen Trilogie«, in der sie literarisch ihr eigenes Leben aufarbeitete, auf Deutsch. Zu Recht wurden die Bücher mit den Texten der Nobelpreisträgerin Annie Ernaux verglichen.