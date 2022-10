Der aus Sri Lanka stammende Autor Shehan Karunatilaka hat den renommierten britischen Booker Prize gewonnen. Der 47-Jährige überzeugte mit dem Roman »The Seven Moons Of Maali Almeida«, wie die Jury bei der Preisverleihung am Montagabend verkündete. Der Mysterythriller spielt Anfang der Neunzigerjahre während des Bürgerkriegs in Sri Lanka und hat zugleich viele humoristische Elemente. Die Jury pries das Handwerk des Schriftstellers sowie »Kühnheit und Wagemut« seines Werkes.