Bücher über Titelseiten Cover für die ewigen Regalgründe

Auf den ersten Blick wirkt es einigermaßen anachronistisch: Bücher zu machen, in denen die Titelseiten von Zeitschriften abgebildet werden. Das wöchentlich oder monatlich Veraltete für die ewigen Regalgründe in schwere Bildbände gebunden. Nun sind gleich zwei davon erschienen: "Titelseiten, die Geschichte schrieben", das über die Cover von "Stern" bis "Bunte" die Geschichte der Bundesrepublik seit 1949 erzählen will, und "Titanic: Das endgültige Titelbuch" mit allen Titelseiten der Satirezeitschrift aus ihren 40 Jahren.

Nun mag man sagen: Klar, die Printauflagen rutschen und rutschen, diese Bücher sind Denkmäler. In schweres Papier gegossene Mementos an Vergangenes. Die "Bild"-Zeitung hat vor zwei Jahren ähnliches versucht, die " New York Times" bringt regelmäßig einen Trumm namens "Complete Front Pages: 1851 - X" heraus, die taz versammelt ihre "legendärsten Titel" immerhin auf einer eigenen Seite. Nur: Was macht solche Sammlungen heute noch relevant? Oder: gerade heute?

Preisabfragezeitpunkt:

11.10.2019, 12:14 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Philipp Hontschik

Titelseiten, die Geschichte schrieben: Unvergessene Zeitschriftencover 1949 bis heute Verlag: Prestel Verlag Seiten: 192 Preis: EUR 32,00

Zunächst einmal: kleiner Test. So aus dem Gedächtnis heraus, welche Cover fallen einem ein aus all den Jahrzehnten? Hier, in loser Reihenfolge: der "Wir haben abgetrieben"-Titel vom "Stern", die "Hitler-Tagebücher"-Ausgabe, auch vom "Stern", Willy Brandts Kniefall auf dem Cover des SPIEGEL, Barschel in der Badewanne 1987 auf der Eins des "Stern", die unzähligen und unendlich nervenden Titelseiten, die bis in die Gegenwart Storys über Rückenschmerzen, Datensicherheit, Naturheilkunde mit nackten Frauen bebildern.

Viele Titel wirken bis heute präsent

Dann natürlich die "Titanic": "Zonen-Gaby im Glück" mit Banane vom November 1989, 2010 der katholische Priester vor Jesus mit rotem Kopf am Kreuz, 2012 die zwei aufeinanderfolgenden Ausgaben mit Papst Ratzinger in nicht-mehr-ganz-weißer Kutte ("Die undichte Stelle ist gefunden!"), 2018: "Nazis können keine Hakenkreuze zeichnen". Und die Titelseiten von "Focus" und "Süddeutscher Zeitung" nach der Kölner Silvesternacht 2016. Dehnt man die Kategorie etwas, gehört dazu auch der "Willkommen"-Titel auf der "Zeit" im Sommer 2015, der die Geflüchteten begrüßte, ebenso wie deren "Oder sollen wir es lassen?".

Alle zusammen spiegeln gesellschaftliche Debatten, stellen einen Status quo eines Zeitpunkts aus. So einprägsam, dass viele davon präsent wirken, selbst wenn sie lange vor der eigenen Zeit erschienen sind. Ein paar davon sind auch in jenem Buch, das Philipp Hontschik (ein Pseudonym) zusammengestellt hat. Es kündigt zwar "unvergessene Zeitschriftencover" ab Geburt der Bundesrepublik in der Unterzeile an, aber: Nein, das sind die 70 Titel nun wirklich nicht.

Oder sagen wir: nicht alle. Die in Kurztexten jeweils hingeworfenen Themen-Schlagzeilen bringen leider auch keinen Mehrwert, der über den Status "Geschenkbuch" hinausreicht (wer Tiefe und Schärfe sucht, nehme den hervorragenden zweibändigen "Bildatlas" von Gerhard Paul, erschienen 2008/09 bei Vandenhoeck & Ruprecht).

Cover erfüllen heute einen andere Aufgabe

Immerhin wird sichtbar, was mal anders war: Etwa dass sich "Bunte" und die spätere Gartenzaunporno-Postille "Quick" einst politisch verstanden ("Unser neuer Nachbar: de Gaulle", "Watergate in Bonn") und dass Frauenzeitschriften wie "Brigitte" oder "Freundin" früher funktionierten, weil sie Audrey Hepburn oder Sophia Loren aufs Cover packten. Statt wie heute Normalo-Frauen, mit denen sich Leserinnen leichter identifizieren können, auch wenn sie top Klamotten tragen und verdammt gut ausgeleuchtet sind.

Am deutlichsten aber ist: Der Job, den Cover erfüllen müssen, hat sich geändert. Als ganzseitige Werbetafel am Kiosk haben sie weiträumig ausgedient. Wer Zeitschriften auf dem Smartphone oder iPad liest, trägt die Titelseiten auch nicht wie früher sichtbar in der Öffentlichkeit herum.

Dass Cover ein Debatten-Werkzeug sein können, hat erst der "Stern"-Abtreibungstitel sichtbar gemacht. Auch als Folge davon sind Cover heute das ideale Sharepic geworden: darauf angelegt, bei Twitter, Facebook, Instagram geteilt zu werden. Ein traditionelles Print-Element, nun neu genutzt im printlosen Alltags-Livestream (und zur Markenschärfung taugt's obendrein).

Das Cover hat den Leitartikel abgelöst. Es ist zum Debattenstück unseres visuellen Zeitalters geworden: Argumente, Haltungen, geronnen zu einem einzigen Bild. X-mal geteilt, y-mal gesehen, z-mal geliket, und die schriftliche Debatte verlagert sich in die DruKos. Und dann in neue Kommentarstücke zum Titelbild. So wie gerade neulich wieder, beim SPIEGEL-Aufmacher "So isser, der Ossi".

Preisabfragezeitpunkt:

11.10.2019, 12:13 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Hardy Burmeier

Titanic - Das endgültige Titel-Buch: 40 Jahre nur verarscht! Verlag: Kunstmann, A Seiten: 400 Preis: EUR 40,00

Bilder, die sich derartig in unser Kurzzeit-Aufmerksamkeits-Gedächtnis einschreiben, sind gemeinschaftsstiftend - auch über den Diskurs, den sie abbilden und weitertreiben. "Bewusstes Distanzschaffen zwischen sich und der Außenwelt", schrieb der Kunsthistoriker Aby Warburg in den Zwanzigerjahren über die Superkraft von Bildern, ist der "Grundakt menschlicher Zivilisation".

In diesem Sinne: Solange wir über Zeitschriftencover debattieren, steht es um unsere Gesellschaft nicht ganz schlecht.