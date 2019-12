Bücher zu Weihnachten Verschenken Sie doch Lesestoff

Für Forschende in eigener Sache

Die Geschichte von zwei Mitgliedern der eigenen Familie führt den Schriftsteller Eugen Ruge hinein ins Herz des stalinistischen Terrors. Voller Schauder und Faszination erzählt er davon, wie seine Großmutter und sein Stiefgroßvater im Oktober des Jahres 1936 ins berüchtigte Moskauer Hotel Metropol einquartiert wurden und dort auf Geheiß der sowjetischen Behörden 477 Tage und Nächte verbringen mussten. Meist aus der Perspektive der deutschen Kommunistin Charlotte, die mit ihrem Ehemann Wilhelm im Moskauer Exil für einen Nachrichtendienst gearbeitet hat und nun plötzlich suspendiert ist, wird hier geschildert, wie im Zug von Stalins "Großer Säuberung" Abertausende von Menschen wegen angeblicher staatsfeindlicher Umtriebe zu Lagerhaft oder zum Tod verurteilt werden, oft ohne überhaupt angehört zu werden. In kühlen, präzisen Sätzen beschreibt Ruge eine Atmosphäre aberwitziger Bedrohung und bizarrer Willkür, im Porträt eines gleichfalls im Hotel lebenden Richters schildert er die Logik der Verfolger. Wie Ruges Erfolgsbuch "In Zeiten des abnehmenden Lichts" aus dem Jahr 2011 ist "Metropol" ein hochgescheiter, nie besserwisserisch über seine Figuren urteilender historischer Roman. Wolfgang Höbel

Metropol Verlag: Rowohlt Buchverlag Seiten: 432 Preis: 24,00 €

Für Verschwiegene

Die fünfbändige Ausgabe "The Definitive Jacques Tati" (herausgegeben von Alison Castle) zum filmischen Schaffen Jacques Tatis kommt in einem mit Henkel versehenen Schuber daher, sodass man sie auch wie einen Koffer tragen und damit wie Monsieur Hulot, Tatis berühmteste Figur, in die Ferien verschwinden könnte. Am besten macht man es sich aber mit ihr auf dem Sofa bequem, denn zum einen ist sie so schön gestaltet, dass sie jede Wohnung ziert. Und zum anderen würden Sichtung und Lektüre des hier versammelten Materials eine Woche Urlaub belegen: Ein Band ist mit Filmstills gefüllt, einer mit den vollständigen Drehbüchern, einer widmet sich Leben und Werk des Pantomimen und Regisseurs, einer analysiert Leitmotive und Filmtechniken. Der schönste Band ist aber der, der private und offizielle Bilder mit Zitaten Tatis aus Interviews und Essays verbindet - "Tati Speaks" heißt er. Der Rest, seien Sie versichert, ist dann aber wieder Schweigen. Hannah Pilarczyk

The Definitive Jacques Tati Verlag: TASCHEN Seiten: 1136 Preis: 185,00 € Herausgeber: Alison Castle

Für Madeleine-Esser

Irgendwann kommt die Zeit, da man die Hinterlassenschaften seiner Eltern sortiert. Was übrig bleibt von einem Leben: Topfpflanzen, Aktenordner, Poesiealben oder Noten; Konserven, Nachtwäsche und ein Brillantring; Fotos, deren Protagonisten man nicht kennt. Der Chef eines Katasteramts und eine ambitionierte Hausfrau und Mutter, was erzählt ihr materielles Erbe von ihnen und der Bundesrepublik? Susanne Mayer nimmt ihre Leser auf ihre Entdeckungsreise im Haus ihrer Kindheit mit und baut die Biografien ihrer Eltern, aber auch die ihre neu zusammen. Es sind bittere, sehr deutsche Geheimnisse dabei, jedoch ebenso unvollendete, märchenhafte Episoden. Die Proustsche Erinnerung, die aus den Dingen kommt - hier ist sie virtuos, mit Empfindsamkeit, mit Ironie und historischer Genauigkeit ins Werk gesetzt. Elke Schmitter

Die Dinge unseres Lebens: Und was sie über uns erzählen Verlag: Berlin Verlag Seiten: 304 Preis: 20,00 €

Für Liebhaber vergessener Bücher

Wer den Bestseller "Der Reisende" von Ulrich Alexander Boschwitz gelesen hat, dürfte überrascht sein, dass es noch einen zweiten Roman dieses Autors gibt. Schließlich war Boschwitz 1942 im Alter von nur 27 Jahren beim Untergang eines britischen Dampfers ertrunken, der von einem deutschen U-Boot versenkt worden war. Vielleicht hat Boschwitz den Erfolg der Dreigroschenoper im Kopf gehabt, als er bereits 1937 "Menschen aus dem Leben" schrieb, eine bewegende Sozialstudie aus der Berliner Unterwelt, die jetzt erstmals auf Deutsch erscheint. Was beide Romane verbindet, ist der empathische Blick auf die Ausgestoßenen. Beim "Reisenden" war es ein Jude auf der Flucht vor den Nazis, bei "Menschen neben dem Leben" sind es Bettler und Huren, die auf Rettung aus dem Elend hoffen. Boschwitz hat noch einen dritten Roman geschrieben, aber der ist mit ihm im Atlantik untergegangen. Martin Doerry

Menschen neben dem Leben: Roman Verlag: Klett-Cotta Seiten: 303 Preis: 20,00 €

Für alle, die wissen, wie DAZN ausgesprochen wird

Jedes Jahr präsentieren sich in den Räumen der Freien Akademie der Künste in Hamburg die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Romane es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft haben. Als Tonio Schachinger im vergangenen September an die Reihe kam, schaute er etwas entschuldigend in die Runde, bevor er eine Passage über den HSV vorlas, in dem der größere der beiden Zweitligisten der Stadt ziemlich schlecht wegkommt. Es ist einer der Vereine, in denen Ivo Trifunovic auf seiner Reise durch Europa unterkommt - beim Versuch, seinem Ruf als Wiens größtes Fußballtalent, als kommender Weltstar gerecht zu werden. Schachinger imaginiert sich in die Welt eines doch noch immer jungen, unsicheren Manns, der zugleich mit Geldsummen, Erwartungen und Nachstellungen umgehen muss, für die man nicht gemacht ist, bloß weil man sensationell dribbeln kann. Doch der Roman "Nicht wie ihr" ist kein Klagelied, Ivo hat auch reichlich abstoßende Seiten, und dann wieder erscheint er plötzlich verblüffend weise. Dass man auch glauben mag, dass diese Innenansicht den Ton trifft, wie Profis sprechen, wenn sie die Mixed Zone verlassen, hat ihr einen Platz unter den ersten Sechs der Buchpreistabelle eingebracht. Felix Bayer

Nicht wie ihr: Roman Verlag: Kremayr & Scheriau Seiten: 304 Preis: 22,90 €

Für Achtsame

Es gibt einige Momente im Leben, in denen einem bewusst wird, dass man ja auch atmet: beim Sport, bei einer Erkältung, oder wenn einem vor Aufregung die Luft wegbleibt. Meist aber atmen wir, ohne darüber nachzudenken. Eine lebenslange Selbstverständlichkeit. Dabei offenbart schon unsere Sprache, welchen Stellenwert das Atmen für uns hat: hecheln, seufzen, hauchen, pusten, stöhnen, nach Luft schnappen, keuchen, blasen, inhalieren - zahlreiche Verben beschreiben es. "Ihr Atem verbindet Sie mit all den anderen Lebewesen auf diesem Planeten", schreibt die Autorin Jessica Braun in ihrem Buch "Atmen". Für die Recherche begab sie sich unter anderem auf eine Geburtsstation, zum Training eines Apnoetauchers oder in ein Schlafmedizinisches Institut. Schon während der Lektüre des Buchs wird der eigene Atem gleichmäßiger, weil er ins Bewusstsein gerückt wird. Darüber hinaus beschert Braun ihren Lesern hilfreiche Handreichungen - Hilary Clinton beruhigte ihre Nerven während des Wahlkampfs erfolgreich mit Yoga-Wechselatmung. Das dürfte auch funktionieren, wenn an Weihnachten die Ente im Backofen vertrocknet ist, die Kinder vor Aufregung durchdrehen und ungeliebte Verwandte schon zu meckern beginnen, sobald sie durch die Haustür treten. Claudia Voigt

Atmen: Wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert Verlag: Kein & Aber Seiten: 368 Preis: 20,00 €

Für Teenies im Deutsch-Leistungskurs

Die Schriftstellerin Stefanie de Velasco erzählt von zwei Freundinnen, die in einer christlichen Parallelgesellschaft aufwachsen. "Kein Teil der Welt", heißt der Roman. De Velasco weiß, wovon sie schreibt, denn sie ist einst selbst in dieser christlichen Parallelgesellschaft aufgewachsen. Sie war bei den Zeugen Jehovas. Mit 15 trat sie aus. Die Hauptfiguren ihres Romans sind Teenager, aber nicht nur deshalb scheint er wie gemacht für lesende Teenager. Die Suche nach Halt und Gemeinschaft, die Bedeutung von Freundschaft, das Hadern mit einer Erwachsenenwelt, die totalitäre Züge trägt - das sind klassische Coming-of-Age-Motive. Dazu kommt manch überschießendes Sprachbild: "Der Schmerz kochte in meiner Brust heiß wie Himbeergrütze, Blasen werfend." Als wären die Metaphern dafür geschrieben, in einem Deutsch-Leistungskurs interpretiert zu werden. Tobias Becker

Kein Teil der Welt: Roman Verlag: Kiepenheuer&Witsch Seiten: 432 Preis: 22,00 €

Für Großstadtflüsterer

Ein schwuler Küfer namens Bruno Balz schrieb jene Zeilen, die man bis heute mit dem Berliner Temperament verbindet - lässig, unerschrocken und im Zweifel eher ironisch als pathetisch. "Geht's mal drüber und mal drunter / Wenn uns der Schädel auch raucht / Davon geht die Welt nicht unter / Sie wird ja noch gebraucht." Jens Biskys "Biographie einer großen Stadt" (Gewicht: etwa vier Pflastersteine) ist detailfreudig und voller Überraschungen, weil er Zeitzeugen erzählen lässt, doch die großen Linien bleiben klar: Es geht einerseits um Berlin als permanente Überforderung - als Residenzstadt und als Symbol des Kalten Kriegs wie seiner Überwindung. Und andererseits um die Freiheitsräume neben den Regimes. Aber auch die Demokratie und ihre spezielle Berliner Sumpf- und Stümpervariante werden erzählt, und so entsteht eine kluge und angemessen mokante Stadt- und Gesellschaftsgeschichte. Elke Schmitter

Berlin: Biographie einer großen Stadt Verlag: Rowohlt Berlin Seiten: 976 Preis: 38,00 €

Für Wiedereinsteigerinnen

Zehn Jahre können sich anfühlen wie ein ganzes Leben. Dieser Roman von Meg Wolitzer verdeutlicht das gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen handelt er von einer Gruppe Freundinnen, die nach gut einer Dekade mit den Kindern zu Hause in eine Arbeitswelt zurückwollen, die für sie inzwischen vollkommen fremd geworden ist. Zum anderen erschien der Roman in den USA bereits vor gut einer Dekade, und an welchen gesellschaftlichen Standards sich die Frauen da abarbeiten, erscheint von heute aus gesehen sehr fern. Das Gruppenporträt beginnt im Post-9/11-New York, wo verunsicherte Stadtmenschen in suburbane Eigenheime flüchten, über deren Finanzierung sie sich kaum Gedanken machen, weil die Bankenkrise erst noch kommt. Aber gerade weil es für diese Ostküsten-Akademikerinnen eben nicht Standard ist, in den Job zurückzukehren, sind sie im Schmieden ihrer Lebensstrategien sehr viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Und in der intimen, oft perfide beiläufigen Charakterisierung ihrer Figuren läuft Wolitzer zu großer Form auf. Die Gesellschaft mag sich ändern, die Mechanismen von Betrug und Selbstbetrug bleiben die gleichen. Christian Buß

Die Zehnjahrespause: Roman Verlag: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG Seiten: 448 Preis: 24,00 €

Für Sleaford und alle anderen Mods

Am 25. November wird in Salford gleich neben Manchester der Shelagh-Delaney-Tag gefeiert. 1958, im Alter von 18 Jahren, hatte die in Salford geborene Schülerin ihr erstes Theaterstück geschrieben: "A Taste of Honey", ein revolutionäres Sozialdrama über eine junge Frau, die von einem schwarzen Matrosen schwanger wird und das Kind schließlich mit einem schwulen Freund großzuziehen versucht. Die Unbefangenheit, mit der Delaney von der nordenglischen Arbeiterklasse erzählte, begeisterte Publikum und Kritik, führte zu einer grandiosen Verfilmung (Tony Richardsons "Bitterer Honig") und inspirierte nicht zuletzt Morrissey zu seinen poetisch-rauen Texten für The Smiths. Das Kompendium "A Taste of Honey" stellt nun Delaney acht Jahre nach ihrem Tod dem deutschen Publikum umfassend vor: Neben ihren Theaterstücken sind hier acht Kurzgeschichten gebündelt. Eine tolle Einführung und Vertiefung in Delaneys Werk zugleich. Hannah Pilarczyk

A Taste of Honey: Erzählungen und Stücke Verlag: AvivA Seiten: 400 Preis: 22,00 €

Für die, die zwischen den Jahren nachdenken

Blickt man auf sein Dasein zurück (oder auf das vergangene Jahr), dann entlang eines Roten Fadens. Etwa: Hätte mir Onkel Walter nicht das Kristallset geschenkt, hätte ich nie Geologie studiert, usw. Im Nachhinein ergibt halt alles Sinn. Auch in Autobiografien ist das so. Die Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie hat sich gegen dieses öde Erzählprinzip entschieden. In "Leben Schreiben Atmen" - getarnt als Anleitung zum Schreiben - erzählt sie ihr Leben in kurzen Episoden unchronologisch und deshalb wahnsinnig erfrischend. Lebensveränderndes, wie sie ihre beste Freundin am College kennenlernte und später durch Unglück begleitete, steht gleichberechtigt neben scheinbar Profanem - zum Beispiel ihrer Liebe zu einer weißen Lacklederjacke. Sie schreibt so, als erzählte sie einer Freundin über ihr Leben. Echt und warmherzig. Das macht außerdem Lust, über das eigene nachzudenken. Was war in Ihrem Leben die weiße Lacklederjacke? Elisa von Hof

Leben, schreiben, atmen: Eine Einladung zum Schreiben Verlag: Diogenes Seiten: 176 Preis: 18,00 €

Für alle Zyniker im Freundeskreis

Eine Geschichte über Männerfreundschaft? Eine Allegorie auf Europa? Ein Roman über Verlust? Über den Kampf gegen die Zeit? Über Terror? Der Schriftsteller Deniz Utlu möchte sich nicht festlegen - zum Glück. Der Ich-Erzähler Kara hat VWL studiert und arbeitet an einer Studie über "die Kosten eines Lebens". Kara führt uns durch Berlin, Hannover, Paris, durch Vergangenheit und Gegenwart; immer und immer wieder durchbricht er seine poetischen Bilder mit kühl-analytischem Blick. Er berichtet von Liebe, Familie und Freundschaft; von Ramón, Studienabbrecher, in Berlin-Hellersdorf aufgewachsen, der spurlos verschwindet; von Vince, einem Checker-Typ, der alles haben kann. Das Triumvirat Kara-Ramón-Vince rahmt diesen Roman, der uns ständig im Ungewissen lässt und uns zwingt, selbst die Kosten-Nutzen-Kalkulation zu ergründen. Ist jede Entscheidung, die wir treffen, eine gegen etwas? Enrico Ippolito

Gegen Morgen: Roman Verlag: Suhrkamp Verlag Seiten: 269 Preis: 22,00 €

Für ehemalige Amerikanistik-Studentinnen

Eine Mitte-60-jährige Schriftstellerin aus Brooklyn erinnert sich an ihre Anfänge als Autorin und ihre erste Zeit als Landpomeranze aus Minnesota in New York. Sie zitiert aus ihren anfänglichen literarischen Versuchen und damaligen Tagebucheinträgen, berichtet von ihren vielen Lektüren bedeutender Literaten, von schrägen Erfahrungen mit Nachbarinnen, unschönen mit einem übergriffigen Kerl. Sie nennt sich S. H. und natürlich ist sie unverkennbar das Alter Ego der Autorin - und der Roman damit eine selbstherrliche Nabelschau. Doch trotz aller Überfrachtungen hat Siri Hustvedt mit "Damals" (im Original sehr viel hübscher "Memories of the future") einen raffinierten Roman geschaffen, in dem sich auf verschiedenen Erzählebenen die Figuren wie in einem Spiegelkabinett zu vervielfältigen scheinen. So manch eine Ex-Amerikanistik-Studentin dürfte ins Träumen geraten, wie das eigene intellektuelle Leben in New York hätte aussehen können. Britta Schmeis

Damals Verlag: Rowohlt Buchverlag Seiten: 448 Preis: 24,00 €

Für West End Girls und East End Boys

2019 veröffentlichte das englische Pop-Duo Pet Shop Boys eine Single, in der sie vom Verdruss über ihr Heimatland sangen und sich stattdessen in ein "Dreamland" wünschten. Vielen Landsleuten wird es ähnlich gehen - und doch hinterließ der Song in den Hitparaden keinerlei Spuren. Es wird Neil Tennant und Chris Lowe schon schmerzen, denn kaum jemand nimmt Pop so ernst wie die beiden Pet Shop Boys, und so ganz ohne Massenresonanz ist Pop doch unvollständig. Aber sie genießen längst auch die Freuden der gesetzteren Künstlerexistenz, mit Ballettinszenierungen und zuletzt einem kommentierten Lyrikband. Wie durchdacht bis ins kleinste brillante Detail die Pet Shop Boys stets waren, das weist der deutsche Autor Jan-Niklas Jäger in seinem Büchlein nach. Hits wie "Rent" oder "Being Boring" werden ausgedeutet, halb vergessene Songs aus der Frühphase oder halb übersehene aus jüngerer Zeit hervorgeholt. Und all die Beispiele bekräftigen den Glauben daran, dass mit Popmusik intelligente gesellschaftliche Beschreibung geleistet werden kann. Felix Bayer