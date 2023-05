Die Autorin Sibylle Lewitscharoff ist im Alter von 69 Jahren in Berlin verstorben. Das teilte ihr Verlag Suhrkamp am Sonntag mit. Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt.

Sibylle Lewitscharoff wurde am 16. April 1954 in Stuttgart geboren. Sie studierte Religionswissenschaften in Berlin, wo sie bis zuletzt lebte.