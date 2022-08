SPIEGEL: Wen Sie in »Let There be Light« dagegen tatsächich mit Staffelei, Canvas und Pinsel ausgestattet haben, ist Abraham. Gott verspricht, ihn zu einem großen Künstler zu machen, statt zu einem großen Volk, wie im Original.

Finck: Abraham ist das klassische, männliche Künstlergenie der Fünfzigerjahre, das ich früher auch sein wollte. Mit diesem Ideal bin ich aufgewachsen: Der Künstler, von allen missverstanden, lebt für seine Kunst, und nimmt sich in all dem sehr ernst. Einsam und missverstanden zu sein war als Jugendliche einfach für mich, mich selbst ernst zu nehmen nicht so sehr.

SPIEGEL: Gott verpasst Abraham dann allerdings einen ganz schönen Dämpfer, oder?

Finck: Als sie ihm sagt, er werde mal ein großer Künstler sein, hat sie das eher abstrakt gemeint, nicht in Form tatsächlicher Kunstwerke, die er eifrig malt. Als sie dieses Missverständnis etwas höhnisch aufklärt, stürzt Abraham in eine Sinnkrise – auch die gehört natürlich zu jedem großen, männlichen Künstlergenie. Gott hat auch eine dunkle Seite, sie pflanzt Scham in andere ein. Es ist das Gegengewicht zu ihrer großen Schöpfungskraft.

SPIEGEL: Haben Sie diese beiden Seiten auch in sich?

Finck: Ich habe auch etwas sehr Destruktives in mir. Ich bin Perfektionistin, das hat dazu geführt, dass ich mal zehn Jahre lang fast gar keine Kunst gemacht habe. Ich habe gar nicht erst angefangen, weil alles perfekt sein musste, was dazu geführt hat, dass ich nie fertig wurde. Ich habe riesige Angst davor, dass mir das wieder passiert. Darum arbeite ich heute sehr, sehr schnell und bin immer produktiv. Heute ertrage ich es nicht, etwas Perfektes zu machen.

SPIEGEL: Ihre Produktivität zeigt sich auf Instagram. Dort veröffentlichen Sie schon mal mehrere Comics am Tag.

Finck: Ich liebe an Instagram, dass dort niemand bestimmt, was gut genug ist, um veröffentlicht zu werden. Es fühlt sich sehr heilend an, dass dort jede meiner Zeichnungen es wert ist, in die Welt geschickt zu werden. Vielleicht ist dann eine von zehn Zeichnungen wirklich gut, trotzdem dürfen alle dort zu sehen sein. Instagram hilft mir gegen den Perfektionismus anzukämpfen, der mich so oft vom Arbeiten abhält.