Bestseller 2019 Comics, die Kasse machen

"The Umbrella Academy"

Der Überhammer, hört man. Netflix habe daher eine Serie draus gemacht. Sorry, ich fand: nur ein Hämmerchen. "Umbrella Academy" eiert unentschlossen zwischen Drama und Parodie. Fürs Drama bringen Gerard Way und Gabriel Bá dem Leser die Charaktere nicht annähernd so nahe wie "Black Hammer". Für eine Parodie fehlen die Pointen. Ich will nicht ausschließen, dass Netflix was Besseres draus macht, aber der Comic ist eher dröge.



Cross Cult; Band 1-3; je 22,00 Euro.