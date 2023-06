Postapokalypse, das klingt viel zu freundlich. Da geht es schon wieder aufwärts nach der Katastrophe. In »The Road« wandert ein todkranker Vater mit seinem Sohn nach Süden, dem Meer entgegen, um dem Winter zu entkommen. Bewaffnet gegen das Unbekannte nur mit einer Pistole. Und zwei Patronen. Hier gibt es keinen Silberstreif am Horizont. Was immer wieder aufglüht, ist hier vielmehr das Dunkelste im Menschen. Verrat, Mord und organisierter Kannibalismus unter den verbrecherischen Horden, die das Land bevölkern. Die Odyssee von Vater und Sohn erzählt vom Rückfall des Menschen in den Naturzustand. Wie Hobbes ihn sah, pessimistisch, nicht optimistisch wie bei Rousseau. Und mit zerstörter Natur. Hoffnung gibt es hier, wie in beinahe allen Romanen von McCarthy, nur in homöopathischen Dosen. Wer über die Zeit nach der Apokalypse schreibt, sagte neulich T.C. Boyle, der komme »an Cormac McCarthy nicht vorbei« (erschienen 2006, auf Deutsch 2007).