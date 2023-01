»Agitfront«-Wettbewerb

Wie der dänische Rundfunk berichtet, hatte der internationale Vorstand auf die Kritik an der Juryvorsitzenden geantwortet, die Mitglieder verträten nicht die Regierungen ihrer Länder, sondern sich selbst als Autoren, Zeichner oder Verleger. Anastassija Archipowa ist als Illustratorin seit Jahrzehnten international anerkannt; auch in Deutschland bekannt sind ihre Illustrationen zu Märchen Andersens oder der Brüder Grimm.

Der ehemalige Direktor der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, Sergej Sulemny, wirft Archipowa allerdings vor, sie sei Mitglied des Vorstands einer Moskauer Künstlervereinigung namens MOCX , die aktiv Propaganda für Russlands Krieg in der Ukraine betreibe. So veranstaltete die Gruppe einen Wettbewerb namens »Agitfront«, in dem Entwürfe eingereicht werden sollten, die für Patriotismus und visuelle Agitation im Namen Russlands stehen sollten. Die besten Entwürfe würden in einer »Victory Picture 2023«-Ausstellung gezeigt werden.