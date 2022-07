»Der Gesang der Flusskrebse« War die Starautorin Delia Owens am Mord eines Wilderers beteiligt?

Das könnte zu einer Neubewertung des Engagements des Ehepaars führen. Bislang dominierte die Heldenerzählung von, wie es Goldberg in seinen Artikel formuliert, »zwei telegenen Amerikanern auf einer Mission, um Elefanten vor Wilderern und korrupten afrikanischen Beamten zu schützen«.

Erschossen vor laufender Kamera

Gerade diese von Goldberg beschworene Telegenität könnte den Owens zum Verhängnis werden. Denn 1996 waren die Eheleute die strahlenden Protagonisten einer Dokumentation des US-Senders ABC, in dem ihr Kampf für die Elefanten gefeiert wurde. Doch in »Deadly Game: The Mark and Delia Owens Story« ist nicht nur der Einsatz der Owens für die gefährdeten Dickhäuter dokumentiert, sondern auch eine Szene, in der ein Wilderer vor laufender Kamera erschossen wird.