"Roman des Jahres" Sasa Stanisic gewinnt den Deutschen Buchpreis

Vor dem Auftakt der Frankfurter Buchmesse hat die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den deutschsprachigen "Roman des Jahres" im Kaisersaal des Frankfurter Römers mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Der Preisträger 2019 ist Sasa Stanisic mit "Herkunft" (Luchterhand - lesen Sie hier ein Autorenporträt). "Stanisic ist ein so guter Erzähler, dass er sogar dem Erzählen misstraut", schreibt die Jury in ihrer Begründung. Unter jedem Satz des Romans warte "die unverfügbare Herkunft, die gleichzeitig der Antrieb des Erzählens ist". Stanisic adele die Leser mit seiner großen Phantasie und entlasse sie aus den Konventionen der Chronologie, des Realismus und der formalen Eindeutigkeit.

Seine Dankesrede nutzte der vor 41 Jahren im bosnischen Visegrad geborene Autor zu einer scharfen Kritik an einem anderen Preisträger, der ihm "die Freude am eigenen Preis vermiest" habe. Er echauffiere sich, so Stanisic, "weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt". Er könne nicht nachvollziehen, "dass man sich die Wirklichkeit, mit der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht." Ihn erschüttere, dass so etwas prämiert werde, sagte Stanisic zum Nobelpreis für den österreichischen Schriftsteller.

In "Herkunft" erzählt Stanisic über seine Familie in Visegrad, über Jugoslawien als Vielvölkerstaat, aber auch von seinen Erinnerungen an die Flucht vor dem Bürgerkrieg und die Ankunft in Deutschland, wo er zunächst in Heidelberg lebte. Am Ende des Buches lädt Stanisic seine Leser zu einem Spiel ein: Sie dürfen selbst entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. (Lesen Sie hier eine Rezension) Man erlebe in "Herkunft" das "Entstehen eines Romans, das Werden eines Autors und das Finden einer Sprache", brachte es die Literaturwissenschaftlerin und Jurorin Daniela Strigl auf den Punkt.

Von Jahr zu Jahr wechselnde Juroren wählen unter den von den Verlagen eingereichten und eventuell auch nachgeforderten Romanen zunächst 20 aus, aus denen dann eine Shortlist ausgewählt wurde. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2500 Euro.

Im Vorfeld der Preisverleihung war die Jury in die Kritik geraten, nachdem die Jurorin Petra Hartlieb, Buchhändlerin aus Wien, in einem Artikel für die österreichische Zeitung "Die Presse" aus der Juryarbeit berichtet hatte: "Ich kann das nicht lesen, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht verkaufen", habe sie über manche Bücher gedacht und sich gefreut, als der andere Buchhändler in der Jury ihr gemailt habe: "Wir müssen das verhindern." Damit beschwor sie von neuem eine Debatte herauf, die den Buchpreis seit längerem begleitet: Darf Verkäuflichkeit zu den Kriterien der Preiswürdigkeit zählen?

Der nach eigenen Angaben an einer Schilddrüsenentzündung erkrankte Preisträger Stanisic wünschte den Gästen im Kaisersaal des Frankfurter Römers für die anstehende Buchmesse: "Lassen Sie sich nicht anstecken, außer von guter - verkäuflicher und unverkäuflicher - Literatur."

Sasa Stanisic hatte bereits mit seinem Debütroman "Wie der Soldat das Grammofon repariert" 2006 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gestanden. 2014 kam "Vor dem Fest" in Frankfurt auf die Longlist, den Preis der Leipziger Buchmesse gewann der Roman, der in der Uckermark spielt.

Im vergangenen Jahr hatte Inger-Maria Mahlke mit "Archipel", einer Familiengeschichte aus Teneriffa, den Deutschen Buchpreis gewonnen.