Longlist für Deutschen Buchpreis Heinz Strunk und Fatma Aydemir nominiert

Die vollständige Liste der Nominierten:

Fatma Aydemir: Dschinns (Carl Hanser, Februar 2022)

Kristine Bilkau: Nebenan (Luchterhand, März 2022)

Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch, August 2022)

Carl-Christian Elze: Freudenberg (edition AZUR, Februar 2022)

Theresia Enzensberger: Auf See (Carl Hanser, August 2022)

Jan Faktor: Trottel (Kiepenheuer & Witsch, September 2022)

Marie Gamillscheg: Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand, März 2022)

Kim de l’Horizon: Blutbuch (DuMont, Juli 2022)

Yael Inokai: Ein simpler Eingriff (Hanser Berlin, Februar 2022)

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer (S. Fischer, März 2022)

Anna Kim: Geschichte eines Kindes (Suhrkamp, August 2022)

Esther Kinsky: Rombo (Suhrkamp, Februar 2022)

Dagmar Leupold: Dagegen die Elefanten! (Jung und Jung, Februar 2022)

Eckhart Nickel: Spitzweg (Piper, April 2022)

Gabriele Riedle: In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. (Die Andere Bibliothek, März 2022)

Slata Roschal: 153 Formen des Nichtseins (homunculus, Februar 2022)

Anna Yeliz Schentke: Kangal (S. Fischer, März 2022)

Jochen Schmidt: Phlox (C.H.Beck, September 2022)

Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt, März 2022)

Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf (Rowohlt, Juni 2022)

Jurysprecherin Miriam Zeh von Deutschlandfunk Kultur sagte zur Auswahl: »In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur rumoren die großen Fragen unserer Zeit: nach Herkunft und Identität, nach Formen und Zukunft unseres Zusammenlebens.« Die könnten sich in der deutschen oder österreichischen Provinz ebenso entfalten wie in Kabul oder Pjöngjang, so Zeh, in einer herannahenden Dystopie oder der real-historischen Ostberliner Vorwendezeit.