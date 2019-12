Historische Bücher für Kinder Von Ritterburgen und Mondreisen

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier.

Schade, dass Geschichte so einen staubigen Ruf hat. Dabei ist der Lauf der Menschheit im Grunde nichts als eine Sammlung spannender Geschichten. Man muss sie nur interessant erzählen. Zum Glück gibt es historische Romane und Sachbücher, die zeigen, dass es auch anders geht als in drögen Schulbüchern.

Zur Autorin privat Agnes Sonntag wurde in eine Familie geboren, deren Mitglieder von Büchern magisch angezogen werden. Ihr Großvater arbeitete bei der Büchergilde Gutenberg und brachte ihr gern Fehldrucke mit, sodass sie bis heute das Ende vieler James-Krüss-Geschichten nicht kennt. Später studierte die gelernte Arzthelferin in Schweden Publizistik und Schwedisch. Sie arbeitete als Schwedischlehrerin, Übersetzerin und freie Mitarbeiterin des schwedischen Schulfunks. Seit einigen Jahren betreut sie beim Kinder-Nachrichtenmagazin Dein SPIEGEL die Buchtipps und rezensiert auf SPIEGEL ONLINE Kinder- und Jugendbücher.

Immer noch erhältlich ist zum Beispiel der Liebesroman "Désirée", den ich als Teenager verschlungen habe und der mir solides Halbwissen über Napoleon und die Königsfamilie Bernadotte vermittelte. Ein Klassiker ist "Caius ist ein Dummkopf" von Henry Winterfeld. Dieser schlaue Krimi spielt im alten Rom und ist auch als Hörbuch ein Genuss. Und dieses Jahr war "Dunkles Gold" von Miriam Pressler für mich eine beeindruckende Lektüre.

Hier eine kleine Auswahl von Sachbüchern für Kinder ab drei Jahren. Ein Bilderbuch über die Ritterwelt, ein Hörbuch, das uns auf eine Zeitreise mitnimmt, und zwei Sachbücher, die die Geschichte der Menschheit aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschreiben.

Das große Ritterbuch

Richtig, Ali Mitgutsch ist kein Geheimtipp. Der heute 84-jährige gilt als der Vater des Wimmelbuchs und es gibt wohl keinen Buchladen in Deutschland, der ihn nicht im Sortiment hat. Dennoch weise ich auf diesen Titel hin, weil mit ihm schon kleinere Kinder eine Reise in die Vergangenheit machen können.

Was ist hier los? Wahrscheinlich heißt es GROSSES Ritterbuch, weil es Sachbuch und Roman vereint - und groß ist. Vollgestopft mit Infos und Bildern zu Gerätschaften, Berufen oder Tieren, erzählt es außerdem vom abenteuerlichen Leben des treuen Knappen Wolflieb. Dessen Ritter Frank von Fidelstein ist leider von ärmlicher Herkunft. Also machen sich die beiden auf zum Ritterturnier, um neben Ruhm und Ehre vielleicht auch ein schickes neues Pferd zu gewinnen.

Beste Lesezeit: Im Wartezimmer.

Empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren.

Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser

Mein Sohn Henri, 17 Jahre und sehr belesen, meinte, dass dieser Klassiker nicht fehlen darf. Als Buch bietet es die Möglichkeit zum Nachschlagen oder um sich ein Thema fürs Referat auszusuchen. Von Christoph Waltz vorgelesen, finden wir es beide aber noch besser: Waltz' freundlicher Erzählton mit einem zarten Hauch österreichischer Färbung passt einfach perfekt - und schließlich war auch der Autor Wiener.

Der Kunsthistoriker Ernst H. Gombrich schrieb das Buch 1935. Dass es bis heute erhältlich ist und erst vor rund zehn Jahren eine erstklassige Hörbuchfassung produziert wurde, spricht für die Qualität dieses Werks. Nur ein Jahr nach Erscheinen musste Gombrich ins Exil, das Buch wurde verboten. Erst 1985 und kurz vor seinem Tod im Jahr 2001 aktualisierte er das Buch um ein Nachwort und schließt mit hoffnungsvollen Worten an die immer jungen Leser.

Was war sein Geheimnis? Gombrich gelingt es, den Lauf der Weltgeschichte auf ihre wesentliche Aspekte herunterzubrechen und Zusammenhänge anschaulich zu erklären. Er heroisiert weder Sklaverei noch Krieg - was damals nicht selbstverständlich war. Wenn man Christoph Waltz zuhört, ist es, als säße man mit einem freundlichen, gelehrten Herrn auf einer langen Zugfahrt beisammen, während man sich langsam dem Ziel nähert - der Gegenwart.

Was ist hier los? Der Lauf der Zeit in vielen kleinen Häppchen: Von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter und von der Renaissance bis heute. Gombrich liefert Erklärungen zu den Meilensteinen in Kultur, Technik und Politik nicht nur in Europa, sondern auch in China, Südamerika oder Indien.

Beste Hörzeit: Wenn man woanders sein möchte.

Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren.

Geschichte einer Straße

Die Idee dieses Buches bringt mich immer wieder zum Staunen, weil sie so simpel ist: Es war einmal das Ufer eines Flusses, da lagerten einige Menschen. Und wie sieht es dort wohl heute aus?

Hier geht es nicht um Jahreszahlen oder Herrscher, sondern um das Leben ganz normaler Menschen im Wandel der europäischen Geschichte. Man muss nicht einmal lesen können, um zu verstehen, wie sich das Leben über einen sehr, sehr langen Zeitraum verändert hat. Die Bilder erzählen es. Und plötzlich sieht man die Burgruine in der eigenen Stadt mit anderen Augen.

Was ist hier los? Der Wandel einer Straße, nein, einer Stelle am Ufer eines Flusses, im Laufe von 12.000 Jahren wird anhand von großen, beschrifteten Abbildungen beschrieben. Am Rand finden sich Erläuterungen sowie ein Anhang mit einem kleinen Quiz und Glossar. Ein Buch fürs große Ganze.

Beste Lesezeit: Keine Lust auf Karl den Großen.

Empfohlenes Alter: Ab 6 Jahren.

Hundert Sachen, die Geschichte machten

Ein Dreistab, eine Sklavenfessel, ein Dolch, ein Rad, eine Aidsschleife - viele Dinge sind Zeugen oder Ergebnis des menschlichen Wirkens. Der Historiker Patrick Henßler hat sich jeweils einen Gegenstand ausgesucht, der für eine Epoche, einen wichtigen Moment der Geschichte oder einen Entwicklungsschritt der Menschheit steht. Zum Teil richtig lustig sind Kapitel über die Entwicklung einzelner Gerätschaften im Laufe der Zeit - zum Beispiel die der Zahnbürste.

Was ist hier los? Dieses Buch bietet mit seinen vielen Fotos und verständlichen Erklärungen einen Einstieg in die Entwicklungsgeschichte der Menschen auf der ganzen Welt. Sehr nützlich sind auch die Zeitleisten, die die Entwicklungen einzelner Epochen übersichtlich darstellen.

Beste Lesezeit: Wenn man selber etwas erfinden möchte und Inspiration braucht.

Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren.