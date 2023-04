Denn Saad und Nihal werden im Laufe vom Kim Koplins Roman »Die Guten und die Toten« immer wieder aufeinandertreffen – und ihre jeweiligen Welten werden am Ende nicht mehr dieselben sein. Die beiden werden in einen Waffendeal verwickelt, der erst schiefläuft, dann komplett aus dem Ruder läuft und das Leben mehrerer Menschen entscheidend verändert – wenn nicht für immer beendet.

Turboeskalierende Handlung

Ein Großteil des Romans spielt in Saads Parkhaus, dem »räudigsten Parkhaus der Stadt«, Google-Durchschnittsbewertung 1,4 – »nicht einmal in Marseille gibt es ein Parkhaus mit einer beschisseneren Bewertung«, so Saad. Er muss es wissen, schließlich ist der vorgeblich syrische Flüchtling in Wahrheit auf Tauchstation in Berlin. Tatsächlich stammt er aus Marseille, aus dem sozialen Brennpunkt La Savine, »Ort der Verlorenen und Verdammten«, wo man nur die Wahl hat, arbeitslos oder Dealer zu werden. Saad wurde Dealer, und die Entscheidung kostete ihn viel: Nach einem fehlgeschlagenen Drogengeschäft wird seine Freundin ermordet, seitdem ist er mit Leila auf der Flucht vor dem rachsüchtigen französischen Großkriminellen Clément.