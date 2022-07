Mit »We Need to Talk about Kevin«, einem Roman über einen Jungen, der an einer High School Amok läuft, landete Lionel Shriver vor fast zwanzig Jahren einen Bestseller, der später mit Tilda Swinton in der Hauptrolle verfilmt wurde. Seitdem hat sich die Autorin vor allem in den USA etabliert. Ihr neuer Roman erzählt als Satire vom Clash zwischen Generationen und Lebensstilen in der westlichen Wohlstandsgesellschaft: Serenata und Remington sind beide über sechzig und seit Jahrzehnten verheiratet. Während ihn Sport immer kaltließ, war sie einst nicht nur eine Trendsetterin, die hippe Bands vor allen anderen entdeckte, sondern auch eine Macherin, die täglich ihre Kilometer lief, Körper und Selbst definierte und sich stets über die Faulen erhaben fühlte.