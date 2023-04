»Wenn sie nicht gesagt hätte: Folge deinen Träumen, es sind noch genug Nudeln im Haus«, dankte Dinçer Güçyeter seiner Frau Ayşe. Er holte sie genauso auf die Bühne in der Glashalle der Leipziger Messe wie auch die Mitnominierten in der Belletristik-Kategorie des Preises der Leipziger Buchmesse. Die Auszeichnung wurde Dinçer Güçyeter am Donnerstagnachmittag verliehen.