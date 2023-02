Die Änderungen sind nicht nur unter Bond-Fans umstritten. Auch Fleming-Biograf Andrew Lycett äußerte sich kritisch. »Es ist niemals gut, das zu verändern, was ein Autor geschrieben hat. Das riecht nach Zensur«, schrieb Lycett in »The Independent«. Zwar wirkten einige Passagen in den »James Bond«-Romanen nicht mehr zeitgemäß. »Trotzdem bin ich fest überzeugt, dass das, was ein Autor zu Papier bringt, sakrosankt ist und nicht verändert werden sollte. Es ist Zeugnis der Einstellungen des Autors – und der Gesellschaft – zu einem bestimmten Zeitpunkt, egal ob es Shakespeare, Dickens oder Ian Fleming ist.«