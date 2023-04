Disney aber, so Don Rosa in einem Statement vom Donnerstag, hat »kein Interesse an oder Respekt für Comics«, und weigere sich, Debatten zu führen. Stattdessen habe man den Verlagen »verboten, das Fehlen der Geschichten gegenüber den Lesern oder in der Öffentlichkeit zu erwähnen«, die Titel der Geschichten zu nennen, oder deren Inhalt zusammenzufassen. In der Tat: Fragt man bei internationalen Verlagen an, bekommt man nur den Hinweis, dass man Disneys Dependance in Großbritannien fragen soll. Diese antwortet, dass sie auf die Frage nicht antworten werde. Ende der Debatte.

Disney räumt auf

Disney, so scheint es, räumt auf. Im hundertsten Jahr ihres Bestehens will sich die Firma ein liberaleres Image geben, damit effektiv den Kurs umkehrend, den Firmengründer Walt Disney gegangen war, der sich zu Lebzeiten vom Liberalen zum beinharten Konservativen wandelte.