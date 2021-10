»Streiter für Menschenrechte« Deutsch-türkischer Schriftsteller Dogan Akhanli gestorben

Er schrieb über den Völkermord in Armenien und politische Unterdrückung, in der Türkei wurde er verfolgt und inhaftiert: Der deutsch-türkische Schriftsteller Dogan Akhanli ist in seiner Wahlheimat Berlin gestorben.