Zwei Jahre blieb er in Kalkutta und recherchierte über das Leben in den Armenvierteln der Stadt. 1985 fasste er sein Bild von Kalkutta in dem Buch »Die Stadt der Freude« zusammen. Auch dieses Werk wurde mit Patrick Swayze in der Hauptrolle verfilmt. Bei seinen Recherchen in Indien lernte Lapierre auch Mutter Teresa kennen, der er Bewunderung und Respekt entgegenbrachte. Später schrieb er das Drehbuch zu dem Film »Mother Teresa: In the Name of God's Poor« (1997, mit Geraldine Chaplin), den er auch koproduzierte.