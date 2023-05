Donna Leon über Wandel in der Literaturbranche »Das nennt man Zensur«

Bestsellerautorin Donna Leon sieht eine neue Zeit der Zensur gekommen: »Wir leben jetzt in einer Welt, in der man nichts schreiben darf, was Leser kränkt, überrascht, verletzt, verstört oder in irgendeiner anderen Weise Empfindlichkeiten berührt«, sagte die 80-Jährige der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. »Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das nennt man Zensur.«