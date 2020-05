Wegen der Corona-Pandemie Donna Leon hat nächsten Brunetti-Krimi umgeschrieben

Commissario Brunetti am vollen Bahnhof? Diese Szene empfand Donna Leon als "nicht mehr stimmig" in Corona-Zeiten und schrieb sie im kommenden Krimi um. Die Autorin arbeitet derzeit nicht in Venedig, sondern in der Schweiz.