Alle anderen Elefanten sind grau, nur einer nicht: Elmar, der ist kunterbunt. Doch Elmar will so sein wie die anderen und malt sich grau an. Es ist eine Enttäuschung: Die anderen erkennen nicht. Über Nacht regnet es und Elmars graue Farbe wäscht ab. Groß ist der Jubel in der Elefantenherde: Sie haben ihren bunten Elmar zurück.

Mit der Geschichte um den buntkarierten Elefanten Elmar hatte der britische Kinderbuchkünstler David McKee einen Klassiker erdacht, der schon Kitakindern vom Anderssein, Ausgrenzung und Respekt erzählt. McKee dachte sich den Elefanten nach einem rassistischen Vorfall aus, den er mit seiner Familie in Plympton in der Grafschaft Devon erlebte.

»Elmer the Patchwork Elephant«, wie das Buch im Original heißt, erschien erstmals 1968. 29 Bücher mit dem bunten Elefanten veröffentlichte McKee, sie wurden in über 60 Sprachen übersetzt. In deutscher Sprache sind sie beim Verlag Thienemann erschienen.

Elmar ist aber nur eine von einer Vielzahl von Figuren, die der Absolvent der Kunsthochschule in Plymouth erdacht hat. Westdeutsche Zuschauer des »Sandmännchens« erinnern sich möglicherweise noch an die kurzen Filme mit dem kindischen »König Rollo«. In Großbritannien war sein »Mr Benn« sehr populär – ein Herr mit Bowlerhut, der sich umzieht und Abenteuer erlebt.