Hochsommer im Oktober. Silberfolie an den Fenstern, abgesperrte Spielplätze, leere Straßen. Wir befinden uns im fiktiven Bad Heim im Süden Deutschlands. Icherzählerin Iris leitet das einzige Hotel im Ort. Doch niemand kommt, denn in der Gegend wüten Waldbrände.

Franziska Gänslers Debütroman spielt in einer nahen Zukunft, in der die Klimaaktivistinnen und -aktivisten die Hoffnung, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, längst aufgegeben haben. Das neue Ziel der Demonstrierenden am Waldrand: 1,8. Die Atmosphäre, die Gänsler erschafft, ist düster und bedrohlich. Die Tage kriechen langsam vor sich hin, es ändert sich nichts, und doch ändert sich alles. Es sind 32 Grad, die Wiesen sind mit Asche überzogen, die Luft mit Rauch getränkt. In der Ferne surren Hubschrauber, heulen Sirenen, die Polizei ruft durch: »Bleiben Sie zu Hause, tragen Sie eine Schutzmaske, halten Sie Fenster und Türen geschlossen.« Im nahen Wald hinter dem Fluss spielt sich das Flammeninferno ab.