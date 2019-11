Debbie Harrys Autobiografie Ein Tritt in den eigenen Hintern

Debbie Harry hat also ihr Leben aufgeschrieben. Warum ist das spannend?

Weil Deborah Ann "Debbie" Harry Sängerin und Texterin der US-Band Blondie ist, die aus Rock, Punk, Disco, Reggae und Rap ihren eigenen Musikstil kreierte und in den Siebziger- und Achtzigerjahren mit Hits wie "Heart of Glass" und "Atomic" erfolgreich wurde. Die platinblondierte Harry bezeichnet sich auch mit 74 noch als Punk und hat mehrere Soloalben gemacht. Sie ist nicht nur eine Stil-Ikone, die ihre Outfits anfangs aus Kissenbezügen, Müll und Klebeband bastelte, sondern wurde durch ihr Auftreten im Rockmusikgeschäft auch zum feministischen Vorbild. In dem Buch erinnert sie sich: "Eine künstlerisch selbstbestimmte Frau in eindeutig weiblich und nicht männlich konnotierten Klamotten war damals eine klare Grenzüberschreitung". Zudem sang sie von für Frauen damals unsingbaren Dingen: "Statt ihn devot anzubetteln, doch bitte wieder nach Hause zu kommen, gab ich ihm einen gewaltigen Tritt in den Hintern, schmiss ihn raus und trat mir danach selbst noch in den Hintern", beschreibt sie ihre Haltung in der Rolle als Blondie-Sängerin.

Wie fällt ihre Bilanz aus?

Erstaunlich nüchtern: "Man tut gewisse Dinge, wenn man Glück hat, lernt man aus ihnen, und dann zieht man weiter". Was sie lernen wollte? Sich künstlerisch auszudrücken, "besser in dem zu werden, was ich tat, meinen Platz im Leben zu finden und die Kontrolle darüber zu gewinnen." Hinsichtlich Kreativität und künstlerischem Ausdruck habe das hingehauen, auch als Frontfrau sei sie gereift und habe ihren Platz gefunden, im Rockbusiness und allgemein. Doch Kontrolle? "Nicht wirklich. Ich hatte die Art von Kontrolle, die man eben hat, wenn man sein Leben mehrfach vertraglich geregelt in fremde Hände gegeben hat und an den Kopf einer Rakete gefesselt wurde." Hier spielt Harry auf miese Deals mit Plattenfirmen und Managern an, die dazu führten, dass Blondie auf dem Zenit ihres Erfolgs pleite waren - im Zusammenspiel mit Drogensucht und der schweren Krankheit von Blondie-Mitmusiker Chris Stein. Die 13 Jahre lang währende Liebesbeziehung mit jenem Chris Stein bildet in "Face it" den roten Faden, um den Harry Anekdoten über die Musikszene im legendären CBGB, die Kunstszene um Andy Warhol, Überfälle, einen stalkenden Ex-Lover und eine Vergewaltigung wickelt.

Was sind die erstaunlichsten Fakten?

1. Debbie Harry, dank ihres Humors auch "Dirty Harry" genannt, liebt Wrestling und spielte 1983 in dem Wrestling-Musical "Teaneck Tenzi" neben Andy Kaufman die Hauptrolle. Dafür futterte sie sich Kilos drauf, trainierte hart und wurde mehrfach vermöbelt: "Wir mussten singen, während wir uns von einer Ringecke zur anderen durchschlugen." Leider war das Musical ein Flop und wurde gleich nach der Premiere am Broadway abgesetzt. Erfolgreicher war Harry im gleichen Jahr mit ihrer Hauptrolle im Sci-Fi-Horrorfilm "Videodrome" von David Cronenberg.

2. Blondie spielten 1975 sieben Monate am Stück jedes Wochenende im CBGB - für Bier. Es war "die Zeit der gelebten Experimente - keine Tricksereien, nur das pure, unverfälschte Leben direkt aus dem Bauch heraus."

3. Auf der Suche nach einem Drummer checkten Blondie an einem Tag 50 Schlagzeuger aus. Just als der Fünfzigste spielte, schneite Patti Smith herein, moserte, dass er viel zu laut und aggressiv spiele, und haute wieder ab. Blondie nahmen ihn dennoch. Es war Clem Burke, der bis heute bei Blondie trommelt.

Preisabfragezeitpunkt:

18.10.2019, 10:54 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Debbie Harry

Face it: Die Autobiografie Verlag: Heyne Verlag Seiten: 432 Preis: EUR 25,00 Übersetzt von: Philip Bradatsch, Frank Dabrock, Harriet Fricke, Torsten Gross

Was hätten wir lieber nicht gewusst?

Von Harrys obsessiven Zwängen, wie das Einsammeln von abgeschnittenen Fingernägeln und Haaren aus der Bürste, die sie auf Tour in Hotelzimmern im Klo runterspülte, um Beweise zu vernichten: "Wenn ich könnte, würde ich jede verlorene Hautzelle aufsaugen und sie ebenfalls runterspülen." Der bloße Gedanke, Spuren zu hinterlassen, jage ihr Angst ein.

Wie lässt es sich lesen?

Das Buch beruht auf exklusiven Interviews mit der Musikjournalistin und Musikerin Sylvie Simmons, die schon hochgelobte Biografien über Leonard Cohen oder Serge Gainsbourg geschrieben hat - entsprechend geschlossen liest es sich. Bewegend sind Momente, in denen sich Debbie Harry an tote Freunde wie William S. Burroughs, Joey Ramone oder Divine oder ihr ganz persönliches 9/11 erinnert. Dass sie nicht immer Lust auf Nabelschau hat, zeigen detaillierteste Schilderungen, die sie brüsk abwürgt (als es etwa um die Trennung von Chris Stein oder um Band-Querelen geht). Am Schluss des Buches unkt sie: "Da ich ein sehr privater Mensch bin, habe ich wohl einiges für mich behalten." Klingt ein bisschen nach Cliffhanger.

Was können wir noch von ihr erwarten?

Tja, ein "Face it 2"? Ansonsten sorgen sich Debbie Harry und Blondie um den Rückgang von Bienenpopulationen und "das Überleben der Menschheit". Und: Debbie Harry singt weiter - sie tritt der Frauenfeindlichkeit in der Musikbranche hoffentlich noch lange in den Hintern.