Fantastische Kinderbücher Es gibt so viel mehr als Harry Potter

Am Anfang war die Sage. Das Märchen. Heute gibt es unter dem Begriff Fantasy unzählige Varianten, in denen fast alles möglich ist. Das Genre hat sich nicht zuletzt durch den Erfolg von "Harry Potter" auch im Kinder- und Jugendbuchbereich etabliert. Manchmal spielen diese Geschichten in einer komplett fremden Welt, manchmal sind es einzelne Figuren, die in der Realität über besondere Kräfte verfügen.

Zur Autorin privat Agnes Sonntag wurde in eine Familie geboren, deren Mitglieder von Büchern magisch angezogen werden. Ihr Großvater arbeitete bei der Büchergilde Gutenberg und brachte ihr gern Fehldrucke mit, sodass sie bis heute das Ende vieler James-Krüss-Geschichten nicht kennt. Später studierte die gelernte Arzthelferin in Schweden Publizistik und Schwedisch. Sie arbeitete als Schwedischlehrerin, Übersetzerin und freie Mitarbeiterin des schwedischen Schulfunks. Seit einigen Jahren betreut sie beim Kindernachrichten-Magazin Dein SPIEGEL die Buchtipps und rezensiert auf SPIEGEL ONLINE Kinder- und Jugendbücher.

Kinder können unterschiedlich gut zwischen Wirklichkeit und Phantasie trennen. Darum mag ich kämpferische, brutale Geschichten nicht so gern. Oft sind sie außerdem ziemlich eindimensional erzählt. Verrückte Spinnereien und fremde Welten sind natürlich nicht grundsätzlich tabu, schließlich sind Kinder ja auch sehr fantasievoll, und es darf auch mal etwas Trauriges passieren. Ich freue mich über spannende Geschichten, die sich durch originelle und wirklich phantasievolle Einfälle auszeichnen.

Mit den folgenden vier Büchern lernt man Stockholms Geheimwelt kennen, erfährt endlich, wohin die Dinge verschwinden, die man schon lange vermisst, wer sich am Bahnhof King's Cross in London unbemerkt rumtreibt oder wie gruselig Buchläden sein können. Warum drei von britischen Autoren geschrieben wurden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie das einfach drauf, die Briten.

Im Land der Dämmerung

Astrid Lindgrens schriftstellerische Leistung geht weit über die verrückten Pippi-Geschichten oder die Idylle von Bullerbü hinaus. In Vergessenheit geraten sind ihre vielen märchenhaften Erzählungen, die auch von Einsamkeit, Armut oder Krankheit handeln. Zum Glück verlegt der Oetinger Verlag bis heute das komplette ŒWerk Astrid Lindgrens. Zum Beispiel dieses Bilderbuch über Göran (sprich: Jöran), der nicht mehr gehen kann und vielleicht nie mehr gesund wird. Ich erinnere mich noch gut an die Traurigkeit, die mich überkam, wenn meine Oma es mir vorlas und ich die Bilder vom gelähmten Göran studierte. Doch was der Junge dann erlebt, ist so tröstlich, dass man keine Angst haben muss. Schließlich gibt es ja das Land der Dämmerung.

Was ist hier los? Göran liegt eines Abends traurig in seinem Bett, als es ans Fenster klopft: Der kleine Herr Lilienstengel holt ihn ab zu einem Flug über das nächtliche Stockholm ins Land der Dämmerung. Dieses Land können nur kranke Menschen besuchen. Hier werden Träume wahr: Göran darf Bonbons von Bäumen pflücken, tanzen und die Straßenbahn steuern, obwohl er gelähmt ist. Denn, wie sagt Herr Lilienstengel: "Spielt gar keine Rolle im Land der Dämmerung."

Beste Lesezeit: Wenn wir Trost brauchen.

Empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren.

Das Geheimnis von Bahnsteig 13

Vor einigen Jahren fiel mir dieses Buch von Eva Ibbotson in die Hände und ich konnte kaum fassen, was ich da las: Komische Gestalten tauchen auf dem Bahnsteig 13 in King's Cross auf, um in eine andere Welt zu gelangen. Hatte die Autorin etwa bei Harry Potter geklaut? Nein, diese Geschichte erschien schon 1994. Es ist J. K. Rowling, die die Idee vom verzauberten Bahnsteig bei Ibbotson gemopst hat - was diese übrigens überhaupt nicht störte. Die Geschichte ist temporeich und voller schräger Figuren. Was sie darüber hinaus auszeichnet, sind die Lebensklugheit und Wärme für alle menschlichen Wesen.

Was ist hier los? Was kaum jemand weiß: Jedes Land hat einen Gügel. In Großbritannien schlummert er im Bahnhof von King's Cross hinter der Herrentoilette, und nur die Geister, die sich dort noch herumtreiben, erinnern sich an ihn. Er führt zu einer Insel mit einem Königreich voller merkwürdiger Wesen. Alles ist hier friedlich, bis der Königssohn durch diese Tür entführt wird und einige Auserwählte ihn aus der Welt hinter der Tür zurückholen sollen.

Beste Lesezeit: Wenn man sich woandershin wünscht.

Empfohlenes Alter: Ab 9 Jahren.

Die Borger

Wo ist die zweite Socke? Der teure Teelöffel? Die praktische Pinzette? Endlich gibt es darauf eine Antwort: Die Borger waren es! Diese kleinen Personen leben überall, in jedem Haus. Wie sie Gegenstände der großen Menschen benutzen, liest sich sehr lustig. Eine altmodische Geschichte, gemütlich erzählt, und übrigens auch als Hörbuch ein Vergnügen, denn es wurde von der knarzigen Katharina Thalbach fesselnd eingesprochen. Die Bilder sind für meinen Geschmack etwas zu speziell und begleiten die Handlung nicht unbedingt erhellend - aber sie stören auch nicht.

Was ist hier los? Familie Clock hat es sich unter den Dielen eines alten Hauses gemütlich gemacht. Was sie zum Leben brauchen, borgen sie sich bei den Menschen oben im Haus, die auf keinen Fall von ihnen wissen dürfen. Als sich die Tochter Arrietty mit einem Jungen im Haus anfreundet, sind ihre Eltern alarmiert.

Beste Lesezeit: Zur gemütlichen Vorlesestunde am Abend.

Empfohlenes Alter: Ab 10 Jahren.

Die schaurigste Geschichte der Welt

Endlich habe ich Gelegenheit, ein Buch von Philip Kerr vorzustellen, er ist einer meiner Lieblingsautoren. Für mich ein beeindruckender Schriftsteller, weil er vielseitig war und sowohl für Erwachsene (Berlin-Trilogie) als auch für Kinder schrieb. Wie viele Autoren machen das schon? In dieser Geschichte aus dem Jahr 2016 kommt Billy Shivers, ein Junge, der im Abseits lebt, ganz groß raus und ist mutiger als die blöden Angeber und Maulhelden. Das macht gute Laune.

Was ist hier los? Die Buchhandlung "Spukhaus der Bücher" hält, was ihr Name verspricht. Hier leben die Bücher in den Regalen und es gibt sogar eine Geisterbahn. Um das Geschäft anzukurbeln, veranstaltet der unheimliche Buchhändler Mr. Rapscallion einen Wettbewerb. Wer die gruseligste Geschichte erzählen kann, gewinnt.

Beste Lesezeit: Um Mitternacht natürlich, unter der Bettdecke.

Empfohlenes Alter: Ab 11 Jahren.