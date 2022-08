»Einen der prägenden Autoren der deutschen Fernsehkultur verloren«

SWR-Intendant Kai Gniffke drückte in einer Mitteilung seine tiefe Trauer um den Autor aus, der dem Sender lang verbunden war: »Mit Felix Huby haben wir einen der prägenden Autoren der deutschen Fernsehkultur verloren.« Huby habe als Bienzle-Erfinder »in unschätzbarem Maße dazu beigetragen, den Südwesten im TV zu repräsentieren«. Huby habe es in unvergleichlicher Art verstanden, das Lebensgefühl der Menschen in spannende und heitere Geschichten zu fassen, so Gniffke.