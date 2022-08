Özdamar wurde 1946 in Malatye (Türkei) geboren und wuchs in Istanbul auf. Dort nahm sie Schauspielunterricht und erhielt erste Rollen in Stücken von Bertolt Brecht und Peter Weiss. Nach dem Militärputsch in der Türkei zog sie 1975 nach Berlin und arbeitete als Assistentin des Regisseurs Matthias Langhoff an der Volksbühne. Ihren literarischen Durchbruch hatte sie mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1991, für einen Auszug aus ihrem ersten Roman »Das Leben ist eine Karawanserei – hat zwei Türen – aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus«.