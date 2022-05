Elke Heidenreich, Autorin und Buchkritikerin

In Amerika gibt es eine ganze Menge toller Schriftsteller mittleren Alters. Einer, der mir liebsten ist Stewart O'Nan. Der hat mal den Faulkner-Preis gekriegt für »Engel im Schnee«. Mein Lieblingsbuch von ihm ist und war immer »Das Glück der Anderen«. Da geht es um einen Sheriff, Jacob Hansen, der in einer kleinen Stadt, in der eine Seuche ausbricht, alles richtig machen will und letztlich alles falsch macht. Es ist eine Parabel darüber, was wichtiger ist und wie man sich verhält, das eigene Glück oder eben das Glück der anderen.

Und jetzt gibt es ein neues Buch von Stewart O'Nan, und das heißt »Ocean State«. Das ist dieses hier. »Ocean State« ist ein Roman über eine heruntergekommene Kleinstadt in Rhode Island. Und gesehen und erzählt wird vor allem aus den Augen und den Blickwinkeln von Frauen und Mädchen. Es geht um Angel und ihre Schwester Marie. Angel ist ein Teenager, Marie ist etwas jünger. Und Marie ist vor allem die Beobachterin dieser ganzen Geschichte. Ihre Mutter Carol bringt die beiden Mädchen allein durch. Die Männer in dieser Geschichte sind entweder tot oder weg mit anderen Frauen oder sie saufen sich gerade zu Tode. Dann gibt es noch Birdie, die auch mit ihrer Mutter zusammen jede Menge Jobs hat, um sich über Wasser zu halten. Und Angel und Birdie sind in den gleichen Jungen verliebt. Miles heißt er. Miles kommt aus besseren Verhältnissen, ist ein sehr schöner Junge und er hat ein tolles Auto und beide Mädchen sind in ihn verliebt und er schläft mit beiden und hält sich beide warm. Und das führt zur Tragödie, und zwar zu einer Tragödie, die gleich im ersten Satz erklärt wird, sodass der Krimicharakter schon mal weg ist. Der erste Satz, den sagt Marie. Und sie sagt: »Als ich im achten Schuljahr war, half meine Schwester dabei, ein anderes Mädchen zu töten«.

Also da wissen wir schon, um was es geht. Es geht um einen Mord. Und jetzt erzählt Stewart O'Nan unglaublich virtuos und versiert und feinfühlig, wie es zu diesem Mord kommt. Und was passiert, wenn so ein enttäuschter Teenager, wenn sein Traum zusammenbricht, ausrastet? Das sind tickende Zeitbomben, diese enttäuschten Menschen, in diesen fürchterlichen Kleinstädten, in denen es gar keine Hoffnung gibt. Ein hochspannendes, kleines, schmales Buch, brillant geschrieben und bestimmt schon auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Werden wir ja sehen.

Und jetzt gibt es einen Geburtstag zu feiern von jemandem, den ich immer schon sehr geschätzt und geliebt habe. Der Verlag Kein und Aber hat sein ganzes Werk herausgebracht. Es geht um Gerhard Polt, der in diesen Tagen 80 wird. Mein Lieblingsbuch ist »Circus Maximus«, ein großer Band mit vielen gesammelten, wunderbaren Werken von Polt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da ging es um Kinderarbeit. Das muss ich Ihnen direkt mal vorlesen, ich habe immer so kleine Lesezeichen drin, da sagt er: »Die Asiaten sind da viel freier, da darf ein Kind schon mit sieben Jahren arbeiten, und zwar 14 Stunden und wenn es will, auch ohne Urlaub. Ja, das verschafft den Asiaten Vorsprünge, die sind nicht einzuholen«.

Das ist Gerhard Polt, subversiv, immer gewesen. Ein Kabarettist, der 1976 die Bühne betreten hat. Fernsehen, Bühne – vor allem ein Philosoph. Und zwar einer, der uns nicht belehren will, sondern der im Unterholz der Banalitäten und des Spießertums sich herumtreibt. Und der uns so unvergessliche Klassikergestalten beschert hat wie Mai Ling »Hols a mol, die Zigaretten, gell Mai Ling, gut, ist sie dressiert?« oder »Nikolausi, Osterhasi, wenn man es doch erklärt mit den Orli.« Also, Polt ist unvergessen, unvergesslich. Und zu seinem Geburtstag hat Kein und Aber herausgebracht, einen Band mit Interviews quer durch die Jahrzehnte. Und da sieht man, dass Polt genial darin ist, alles zu sagen und nichts zu sagen und die Fragen ganz geschickt mit »ja mei« zu unterlaufen, wie es eigentlich außer ihm nur noch Harald Schmidt kann.

Und er hat einen Roman geschrieben, und dieser Roman heißt »Dr. Arnulf Schmidts-Zceiscyk« also irgendwie klingt das auch wie Scheiße. Gucken Sie mal, können Sie das lesen, wie der heißt, »Zceiscyk«. Wer kann denn so was aussprechen? Und dieser Dr. Arnulf Zceiscyk, der ist ein richtiger Kotzbrocken, ist ein Oligarch. Er wird innerhalb des Buches Milliardär. »Ja, ich hab's halt geschafft.« Und er kauft sich ein schönes Zweit-, Dritt- oder Vierthaus am Tegernsee. Er hasst aber diese einfachen Leute, nicht wahr? Und die haben auch Hühner, und das geht ja gar nicht, dagegen klagt er. Also ein Kotzbrocken, wie er im Buche steht. Und daran zeigt Polt wieder so genial, wie nur er das kann, was eigentlich passiert mit Leuten, die denken, sie wären was Besseres und wie bescheuert die sind. Und er hat natürlich auch, also dieser Dr. Zceiscyk, hat eine Frau, die heißt Annerose. Die kommt manchmal auch zu Wort: »Also die Frau Orloff, meine Bridgepartnerin, die war beim Visagisten, weil die hatte einen Hals wie ein Truthahn. Dann ging sie zu diesem Dr. Metticz, der ist ja ein Bekannter Visagist, aber ich muss leider sagen, der Hals, naja, wie bei der Nofretete ist er wohl nicht geworden.« Meiner auch nicht. Aber trotzdem gratulieren wir dem Polt ganz herzlich zum Geburtstag. Ich kenne den schon seit vielen Jahren. Mag ihn sehr gerne. Und ich sage: »Gerhard, Reschpekt!«. Und jetzt gucken wir auf die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Er bleibt uns auf dieser Liste erhalten: Edgar Selge, seines Zeichens Schauspieler und nunmehr Bestseller-Autor: Sein autofiktionaler Roman »Hast du uns endlich gefunden« bleibt hartnäckig in den Top Ten. Stete Lesergunst für die Geschichte des 12-Jährigen, dessen Schicksal es ist, Sohn eines Gefängnisdirektors zu sein. Auf der Zehn.

Was Selge schafft, schafft auch Schlink: Seit Oktober vergangenen Jahres verharren beide Autoren auf der Liste. »Die Enkelin« des Hollywood-geehrten Juristen und Schriftsteller Bernhard Schlink führt die Leser über diverse Familiengeheimnisse hinweg mitten ins rechtsradikale Milieu in Ostdeutschland – und auf Platz neun.

Diese Woche von Platz 20 auf die Acht gestiegen: »Das mangelnde Licht« von Nino Haratishwili. Ein Buch, das die kriegerische Gegenwart besser verstehen lässt, und zwar aus der Perspektive von Georgien. Die aus Tbilissi stammende Dramatikerin und Schriftstellerin erzählt von drei ehemaligen Freundinnen, die eine Fotoausstellung besuchen – und sich gegenseitig die Geschichten von postsowjetischer Unabhängigkeit, von Putsch, Gewalt und Bürgerkrieg erzählen.

Unverändert auf der Sieben: der »Buchspazierer« von Carsten Henn. Der Wohlfühlroman über Bücherliebe scheint als Kontrastprogramm zur rauen Welt zu funktionieren – seit 69 Wochen auf der Bestsellerliste, das schafft sonst nur Juli Zeh.

Auch auf der Sechs bewegt sich nichts diese Woche: Dort finden wir nach wie vor Jan Weilers Vater-Tochter-Geschichte »Der Markisenmann«. Das Leben der Teenagerin Kim verändert sich schlagartig, nachdem sie ihren leiblichen Vater, den erfolglosen Markisenverkäufer Ronald, kennenlernt. Ein Coming-of-Age-Roman, und gleichzeitig eine Huldigung an den Ruhrpott.

Auf Platz fünf befindet sich noch so ein Déjà-vu: Schon wieder treffen wir hier auf Carsten Henn. Der Vielschreiber liefert mit seinem neuen Roman »Der Geschichtenbäcker« wieder etwas zum Wohlfühlen. Diesmal geht es um die Kunst des Brotbackens – und das Glück der kleinen Dinge.

Ebenso unverändert, auf der Vier: die amerikanische Krimiautorin Elizabeth George und der 21. Fall ihres Ermittlers Thomas Lynley. Angesiedelt ist die Geschichte in der nigerianischen Community Nord-Londons. Hier stößt Inspector Lynley auf Mord, Menschenrechtsverletzungen und eine Mauer des Schweigens.

Von der Zwei auf die Drei gerutscht ist diese Woche die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy. Ihre Romane wurden bislang mehr als sechs Millionen Mal verkauft – und mit »Morgen kann kommen« werden es sicher einige mehr werden. Ganz in Pink: der Frauenroman über Mut zur Veränderung, Aufbruch und Neubeginn.

Die Vorwochen-Eins ist nun die Zwei: Micky Beisenherz und Sebastian Fitzek haben sich zusammengetan, der eine schreibt Thriller, der andere moderiert allerlei im Radio und Fernsehen. Als Team haben sie nun einen kalkulierten Bestseller geschaffen, über einen Psychiatriepatienten, einen Literaturagenten und eine Entführung.

Und die neue Nummer Eins heißt: »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus. Den Roman hat Elke Heidenreich in der letzten Folge von »Mehr Lesen!« vorgestellt und gefeiert: »Selten ein so unterhaltendes, kluges Buch darüber gelesen, wie Frauen sich in einer Männerwelt durchsetzen müssen«, war ihr Fazit. Was das mit Chemie und einer TV-Kochshow zu tun hat – erfahren Sie darin auch.