Der 2,2 Milliarden Dollar schwere Deal könne den Wettbewerb »auf dem Markt für die US-Veröffentlichungsrechte an den meistverkauften Büchern« erheblich einschränken, führte Richterin Florence Pan vom US-Bezirksgericht im Distrikt Columbia in ihrer Verfügung aus. Penguin Random House bezeichnete die Entscheidung als »unglücklich« und kündigte an, »unverzüglich ein beschleunigtes Berufungsverfahren« zu beantragen, es halte die Vereinbarung für wettbewerbsfördernd.