Kurkow hatte bereits 2014 bei der russischen Annexion der Halbinsel Krim eine Vorgängerversion seines Tagebuchs geschrieben. Kurkow beweise in seinen Büchern »ganz im Sinne des Vermächtnisses der Geschwister Scholl ein hohes Maß an intellektueller Unabhängigkeit und moralischem Verantwortungsbewusstsein im Kampf um ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung«, hieß es zur Begründung der Auswahl.