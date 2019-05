Gratis-Comic-Tag Ist ja geschenkt!

Superhelden

Fällt mir immer noch schwer, Spiderman nicht im krakeligen Look der Marvel-Klassiker zu sehen. Wirkt alles zu neu, zu sauber. Und natürlich soll Wonder Woman sexy aussehen, aber wenn das Wunder vor allem darin besteht, dass die Brüste nicht aus der Seite herausspringen... hm. Trotzdem fand ich das "Heroes in Crisis"-Heft von DC ganz nett: Die Geschichte, in der Batman aus der Sinnkrise findet, indem er mal seine Post liest, hatte was.