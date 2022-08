SPIEGEL: Schon wenige Jahre nachdem er per Fatwa zum Tode verurteilt worden war, hat Rushdie in einem SPIEGEL-Gespräch gesagt: »Ich will nicht länger in dieser Isolierung leben, letzte Woche besuchte ich sogar eine Buch-Party. Nicht, weil meine Situation sicherer geworden ist, aber ich muss zeigen: Der einzige Weg, dem Terrorismus zu widerstehen, ist, sich nicht terrorisieren zu lassen. Es ist Vorsicht und zugleich die Weigerung, in meinem eigenen Lande länger ein Gefangener zu sein.« War das eine Abwägung: ein sichereres Leben oder ein gutes Leben?

Wallraff: Absolut. Die Mullahs hatten verkündet, dass sie dafür sorgen werden, dass Rushdie »sein Leben lang aus seinem Rattenloch nicht rauskommen wird«. Aber er wollte sich nicht verstecken. Er ist Weltbürger im idealen Sinne. Er scheute das Risiko nicht und begab sich ganz bewusst in die Öffentlichkeit. Er wollte seinen Feinden die Stirn bieten. Als einen seiner größten Fehler bezeichnete er einmal, dass er am Anfang den englischen Behörden nachgab, die wollten, dass er sich von den »Satanischen Versen« distanziert.