Geboren 1929 in Kaufbeuren und aufgewachsen in Nürnberg, studierte Enzensberger Literaturwissenschaft und Philosophie in Erlangen, Freiburg, Hamburg und Paris. 1955 promovierte er mit einer Arbeit über Clemens Brentanos Poetik. Danach arbeitete er mehrere Jahre als Rundfunkredakteur und Lektor, später auch mehrfach als Autor für den SPIEGEL, den er 1957 in seinem Essay »Die Sprache des SPIEGEL« kritisiert hatte.