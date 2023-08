Frage: Sind Sie in dieser Zeit auch in Hungerstreik getreten?

Shahidi: Ich hatte meiner Familie gesagt, dass ich in einen Hungerstreik trete, wenn ich verhaftet werde. In den ersten einhundertzehn Tagen habe ich nichts gegessen und war im Hungerstreik. Einer der Verhörer des Nachrichtendienstes, ein Mediziner, kontrollierte meine Werte. Meine Nieren hatten sich infiziert, und die Infektion war in das Blut übergegangen. Sie mussten mir starke Antibiotika geben. In den sechs Monaten verweigerte ich auch einige Male das Trinken, was meine Situation gefährlich machte. Einmal wurde ich ohnmächtig und in die medizinische Abteilung (...) gebracht. Als ich zu mir kam, bekam ich Infusionen. Das war eine schwierige Situation für mich.

Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Hungerstreik Widerstand leistete und Anklage erheben konnte gegen die Grausamkeit und Ungerechtigkeit, die mir widerfuhren. (...) Das Eintreten in den Hungerstreik entlastete mich psychisch. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dadurch am Justizsystem rächen konnte. Als ich entschied, den Hungerstreik auf Flüssigkeiten auszuweiten, sah ich den Tod vor mir. Aber die Vorstellung, im Hungerstreik zu sterben, gab mir ein Gefühl der Leichtigkeit. Dass ich mich an denjenigen rächen konnte, die mich grausam in Haft hielten, war für mich entlastend.