Im SPIEGEL wurde Hermann L. Gremliza, der jetzt im Alter von 79 Jahren verstorben ist, schon 1964 zitiert - mit dem selbstbewussten Satz, er habe, "was früher ein Amüsierblättchen war, zu einem Machtmittel der studentischen Selbstverwaltung gemacht". Das Eigenlob des damals 24-Jährigen, der in Tübingen Geschichte und Politik studierte, galt der örtlichen Studentenzeitschrift "Notizen", deren Chefredakteur er war. Gerade hatte das Blatt die braune Vergangenheit der Universität aufgedeckt.

SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein holte Gremliza zwei Jahre später in ein Team, das in West-Berlin ein Wochenblatt (Arbeitstitel: "Heute") gegen die lokale Dominanz des Springer-Verlags aufbauen sollte. Als der Versuch scheiterte, beförderte Augstein den linken Journalisten zum stellvertretenden Ressortleiter Deutsche Politik beim SPIEGEL. Dort wurde Gremliza einer der eifrigsten Befürworter eines Redaktionsstatuts, das die Berufung von Chefredakteuren, Ressortleitern und Kolumnisten an das Einvernehmen mit einem zu wählenden Redaktionsrat binden und damit den Redakteuren ein Vetorecht bei allen wichtigen Personalentscheidungen einräumen sollte.

Der damalige Chefredakteur Günter Gaus klagte, die 68er seien "auf ihrem Marsch von den Teach-Ins durch die Institutionen früher als anderswo im SPIEGEL angekommen", und räumte ein: "Wir hatten die aufgeweckten Seminaristen engagiert." Leo Brawand, der ein alter Weggefährte Augsteins war, sagte mal, der SPIEGEL-Chef habe deshalb so gern mit jungen linken Redakteuren wie Gremliza diskutiert, weil er in ihnen "ein Stück seiner selbst als zorniger junger Mann" erkannt habe, der er bei Kriegsende einmal war.

Nun aber erfuhren Augstein und Gaus eben auch, dass die Wortführer dieser Linken den SPIEGEL erobern und für ihre eigenen politischen Vorstellungen nutzen wollten. Im September 1971 kündigte Augstein Gremlizas Funktionsvertrag, Ende 1971 quittierte Gremliza den SPIEGEL-Dienst. "Wir sind und bleiben eine liberale, eine im Zweifelsfall linke Redaktion", sagte Augstein am Ende einer Rede vor der SPIEGEL-Belegschaft und warb um Verständnis für die Entscheidung, "dass der SPIEGEL sich von Leuten trennt, die auf seinen Trümmern ein Fanal abschießen wollen".

Später sagte Gremliza in einem Interview, "Augsteins Angst" sei "nicht grundlos" gewesen: "Denn wir hätten - im Fall unseres Erfolges - vielleicht genügend Anzeigenkunden verschreckt, um den SPIEGEL zu ruinieren." Die Forderung nach Mitbestimmung hatte Augstein abgewehrt; stattdessen übereignete er aber, damals Alleineigentümer des SPIEGEL, den Mitarbeitern die Hälfte des Unternehmens. Die Struktur der SPIEGEL-Mitarbeiter KG, die den Verlag bis heute prägt, geht so zumindest implizit auch auf Impulse von Gremliza zurück.

Gremliza ging dann als Redakteur zu der Monatszeitschrift "konkret", die in den Sechzigerjahren zum führenden Blatt der linken Szene und der Studentenbewegung geworden war. Auch, um den Auflagenschwund zu stoppen, hatte "konkret"-Verleger Klaus Rainer Röhl eine Mischung aus Politik und Sex verordnet. Als das Blatt, in Gremlizas Worten "eine Art Yellow-Press der Apo", dennoch pleiteging, kaufte er aus der Konkursmasse den Zeitschriftentitel.

Er verbannte die Nacktbilder und wollte "Konkret" zu einem politischen Kampfblatt machen, verfasste furiose Leitartikel und ätzende Polemiken - sein Vorbild war der Wiener Satiriker Karl Kraus, unter dessen Namen Gremliza einen bizarren Preis auslobte: Das Preisgeld von 10.000 Mark sollten Autoren bekommen, die sich verpflichteten, nie wieder eine Zeile zu schreiben. Die diabolische Ehrung trug Gremliza dem "Zeit"-Feuilletonisten Fritz J. Raddatz und dem Bestseller-Autor Günter Wallraff an, dem er vorhielt, seine in dem Buch "Der Aufmacher" geschilderten Erlebnisse bei "Bild" seien "von der ersten Zeile des Vorworts bis zur letzten Zeile des Nachworts" an seinem, Gremlizas, "Schreibtisch entstanden", was Wallraff "im Kern" nicht bestritt.

Bis 1989 war Gremliza Mitglied der SPD, die er verließ, weil die sozialdemokratischen Abgeordneten im Bundestag nach der Maueröffnung am 9. November mit allen anderen Parlamentariern spontan aufstanden und die Nationalhymne sangen.

Bis zum Ende schieden sich die Geister an Gremliza als Publizist. Für die einen war er ein genialer Stilist, für die anderen neigte er zu ideologischer Vereinfachung. Hermann L. Gremliza starb am 20. Dezember in Hamburg. Er wurde 79 Jahre alt.