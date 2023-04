Mantel hatte nach Angaben von Hamilton und ihrem Ehemann Gerald McEwen bereits ein Manuskript im Umfang von 20.000 Worten für »Provocation« verfasst. Davon sei aber nur der jetzt veröffentlichte Auszug so weit bearbeitet gewesen, dass man ihn mit der Welt teilen könnte, so McEwen. Der Rest des Manuskripts sowie ein Bestand von rund 150 Notizbüchern sei an die Huntington Library in Kalifornien übergeben worden, die Mantels Archiv beherbergt. Die Notizbücher dürfen erst nach McEwens Tod veröffentlicht werden.

Mit Anfragen überhäuft

Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin war Mantel auch immer wieder journalistisch hervorgetreten und hatte in der »London Review of Books« viel beachtete Essays etwa zur britischen Königsfamilie veröffentlicht. In »Royal Bodies« hatte sich Mantel mit der Rolle der jüngeren Frauen bei den Windsors beschäftigt. Auf ein ähnlich pointiertes Stück hatten viele gehofft, als Queen Elizabeth II. starb. Sie seien mit Anfragen für einen Kommentar zum Tod der Königin überhäuft worden, berichtete nun ihr Ehemann McEwen. Und tatsächlich habe Mantel eine Fortführung von »Royal Bodies« geplant.