»Ich habe sowohl in Nimas Welt gelebt als auch in Saams«, sagt Karim Khani, der gerne von den Gemeinsamkeiten zwischen ihm und seinen Romanfiguren spricht. Er selbst, Jahrgang 1977, kam mit seinen Eltern und seinem Bruder 1986 von Teheran nach Deutschland – allerdings nicht in die Hauptstadt, sondern ins Ruhrgebiet. Bereits als Kind schrieb er Gedichte, auch sein Vater ist Schriftsteller. Doch in Deutschland fing Karim Khani erst mal nichts an mit seinem Talent. Persische Lyrik und Plattenbausiedlung – das passte für ihn nicht zusammen. Ersatz für die verlorene Poesie der Muttersprache fand er in den englischen Reimen und Geschichten von Rap-Künstlern wie Ice Cube oder Nas, deren Rhythmus und stakkatohafte Sätze bis heute in seiner Prosa widerhallen.