Streit über Identitätspolitik Und wo stehst du?

Wann haben Sie zuletzt das N-Wort ausgeschrieben gelesen?

Irritiert Sie das Gendersternchen noch?

Und gab es Indianerkostüme beim letzten Fasching Ihrer Kinder?

Die Debatte über Identitätspolitik hat die linke Blase lange verlassen, sie wird am Stammtisch und im noch bürgerlichsten Feuilleton geführt. Es geht - grob gesagt - um die Perspektiven von Minderheiten und Marginalisierten und darum, wie sich Machtverhältnisse durch Sprache festsetzen. Breit diskutiert wurde etwa Eugen Gomringers Gedicht "Avenidas" an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule: die Bewunderung von "Blumen und Frauen" sei sexistisch, kritisierten Studierende, und stehe in der künstlerischen Tradition, Frauen als Objekt zu begreifen.

Dabei tritt auf allen Seiten zunehmend eine Aggressivität an den Tag, die vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre - und die auch irritieren muss, wo doch die ganze Zeit von Schutzräumen gegen verbale Gewalt die Rede ist. Sprache macht Wirklichkeit, haben die Sozialwissenschaften vor einem halben Jahrhundert herausgefunden, im Handgemenge wird heute klar, wie entschieden es dabei auch um unser aller Alltag geht. Weil sich die Betroffenen heute tatsächlich zu Wort melden, wenn sie verletzt und diskriminiert werden. Gleichzeitig ist die achtsam konstruierte Sprache auch ein Erkennungszeichen unter Gleichgesinnten: Wer das "innen" gegenüber Zuhörer*innen scharf betont, zeigt damit eben auch, wo er oder sie steht.

Um solche Verortungen geht es nun dem Band "Trigger Warnung". Darin umkreisen 20 Autorinnen und Autoren verschiedene Ausprägungen identitätspolitischer Diskursfelder, die - auf den ersten Blick - gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Da wären etwa die Debatten über "Cultural Appropriation" (wenn Weiße die Kultur unterdrückter Minderheiten unkritisch übernehmen: Dreadlocks oder eben Indianerkostüme), strukturellen Antisemitismus - und natürlich die Frage, wie man es als Linker mit dem Islam hält.

Die Herausgeber kommen, wie auch ein großer Teil der Autoren, aus der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, die neben einem Lernlabor zur NS-Geschichte auch Beratung für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt anbietet. Erstaunlich ruhig ist der Ton der Beiträge. Von Beißreflexen ist hier keine Spur, selbst die gelegentlichen Spitzen zur Selbstversicherung kommen ohne Schaum vorm Mund aus. Das erklärte Programm des Bandes lautet: wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, dann aber entschieden Positionen beziehen.

Die große Linie der Beiträge verläuft in etwa so: Die Erfolge linker Identitätspolitiken seien erst einmal anzuerkennen. Was Schutzräume und Empowerment für verschiedenste Minderheiten gebracht haben, war wichtig und wäre ohne die konkrete Arbeit an der Sprache nicht zu haben gewesen. Wer heutige Übertreibungen (der Band spricht von "vulgärer Identitätspolitik") allein mit Häme wegwischt, fällt hinter diese Errungenschaften zurück, etwa hinter die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung.

Ergiebige linke Selbstkritik

Erst unter Anerkennung dieser Erfolge gilt es, übersteigerter Identitätspolitik inhaltliche Fehler nachzuweisen. Der titelstiftenden "Trigger Warnung", dem Versuch also, Gewalt- und Diskriminierungsopfern Retraumatisierungen durch unbedachten Umgang mit Darstellungen vergleichbarer Taten zu ersparen, nimmt sich etwa Markus Brunner an. Der Co-Leiter eines Psychologie-Master-Studienschwerpunkts an der Sigmund Freud Universität Wien kritisiert die Übernahme psychotherapeutischer Konzepte in die kulturelle Debatte.

Ein Trigger, so Brunner, sei nicht zwingend die inhaltliche Darstellung etwa einer Vergewaltigung, sondern können auch "äußerst subtile Wahrnehmungsmomente" umfassen: bestimmte Gesichtszüge, ein spezielles Parfüm. Brunner, und das gilt für weite Teile des Buchs, zieht sich hier nicht auf Besserwissen zurück, sondern nimmt den Gehalt der Kritik konstruktiv auseinander: Statt Quellen und Kunstwerke zu sperren, müsste es vielmehr darum gehen, Lehrkräfte für den fachlich angemessenen Umgang mit möglicherweise Traumatisierten zu sensibilisieren.

Anstatt mit eigenem Regelwerk um die Ecke zu kommen, wirbt "Trigger Warnung" für die Auseinandersetzung mit sehr unterschiedlichen Spezialfragen. Dass und wie sich identitätspolitische Fragen in alle möglichen Lebensbereiche verzweigen, macht das Problem ja gerade aus.

Pseudo-subversive Tabubrüche

In ihrem Beitrag zum Antisemitismus-Skandal um die Echo-Nominierung von Deutschrapper Kollegah im vergangenen Jahr kritisieren Céline Wendelgaß und Tom David Uhlig pseudo-subversive Tabubrüche im Gangster-Rap. Nur richtet sich ihre Kritik dann auch gegen den Conscious-Rap, "wie ihn zum Beispiel prominent Sookee vertritt". Die Autoren analysieren, wie die Selbstkritik zum Selbstzweck werde: Die Rapperin Sookee macht einen Song über die Diskriminierung von Schwulen und Lesben und kassiert dafür den Vorwurf, andere Diskriminierte auszuschließen, singt sie über toxische Männlichkeit, unterstellt man ihr wiederum Transfeindlichkeit und so weiter. Sookee reagiert betroffen, sagt Konzerte ab, veröffentlicht selbstkritische Songs. "Vor lauter Moral der Geschichte", heißt es aber im Buch, "werde die Geschichte selbst vergessen".

Die Autoren von "Trigger Warning" sind sich längst nicht immer einig, wo genau Identitätspolitik nun übertrieben ist - und wo zwingend notwendig. Einig sind sie sich aber darin, dass man sich in jedem Einzelfall diese Frage stellen muss. Ein großer Gewinn ist in diesem Sinne auch, dass es die linke Keimzelle der Identitätspolitik selbst ist, die sich hier zu Wort meldet.

Denn in ihrem gründlichen Abwägen von Fürs und Widers ist diese Selbstkritik dann doch erheblich ergiebiger als weite Teile der liberalen und konservativen Beiträge - die nicht selten noch ganz andere Rechnungen mit dem vermeintlichen Gutmenschentum auf dem Zettel haben.