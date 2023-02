»Das Geheimnis unserer Herzen« von Marc Levy

Eleanor in London erhält einen anonymen Brief, dessen Verfasser oder Verfasserin insinuiert, dass ihre Mutter auf nicht legale Weise ein Vermögen gemacht habe. Ein Vermögen, von dem Eleanor nicht wusste und dessen Ursprung sie herausfinden solle. Zugleich erhält George in Kanada einen fast identischen Brief, der ihn auffordert herauszufinden, wer sein Vater ist.

Die Suche nach der Vergangenheit der Eltern beginnt. Nach den Menschen, die man erst kennengelernt hat, nachdem sie Eltern geworden sind und als man selbst schon so alt war, um jemanden mit offenen Augen kennenlernen zu können. In den Gesprächen, die Eleanor mit ihrem Vater führt, um etwas über ihre Mutter herauszufinden, geht es schnell um sie selbst, wie sollte es auch nicht. Und sie sind hübsch verworren, wie es solche Gespräche oft sind: »Ich spreche nie über deine Arbeit, weil … weil deine verflixte Arbeit dich von mir entfernt. Möchtest du noch ein Eis?«