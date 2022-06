Der Preis ist der in Klagenfurt geborenen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926-1973) gewidmet. Voriges Jahr hatte ihn die in Iran geborene, in Deutschland aufgewachsene und in Österreich lebende Nava Ebrahimi gewonnen. Zur aktuellen Auflage war ein neues Punktesystem eingeführt worden, das die Jury-Abstimmung der vergangenen Jahre ablöste. Wie auch im Vorjahr war die Veranstaltung von großer Diversität im Teilnehmerfeld geprägt.

Im Rahmen des mehrtägigen Wettlesens wurden weitere Literaten ausgezeichnet. Leon Engler erhielt etwa für seinen Text »Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten« den ist mit 7.500 Euro dotierten 3Sat-Preis. Der deutsche Autor Juan S. Guse erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Kelag-Preis. In seiner Erzählung »Druckabfall« erzählt er von einer illusionären Welt, die zur realen Welt zurückführt. Alexandru Bulucz gewann den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunkpreis für den Text »Einige Landesgrenzen weiter südlich als hier«.