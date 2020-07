Najem Wali, 1956 in Basra geboren, ist ein deutsch-irakischer Schriftsteller. Nach seinem Studium der deutschen Literatur in Bagdad wurde Wali zum Militärdienst eingezogen und entging 1980 der Teilnahme am Irak-Iran-Krieg nur durch die Fälschung seines Wehrheftes und der dadurch möglichen Ausreise. Wali ist heute in Berlin wohnhaft. Zuletzt erschien von ihm sein Roman "Saras Stunde" (Carl Hanser Verlag, München 2018).

