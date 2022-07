Der großmäulige Günter Kastenfrosch verguckt sich in der Geschichte in die stumme, unergründliche Tigerente – nicht zuletzt, weil sie ihm folgt, wohin er sie zieht. Liebe will besitzen. Und weil sie schweigt, während er unablässig redet und ihr die Welt erklärt. »Wir Frösche lieben die Stille, damit man uns schön quaken hört«. Wir haben es, schon klar, mit einem hartnäckigen Fall von Frogsplaining zu tun.

Im übrigen auch mit Selbstsuggestion, wie so häufig in der Liebe. Günter Kastenfrosch redet sich die Tigerente schön, bis er ganz ergriffen ist von den eigenen Gefühlen; seine Liebe berauscht sich an sich selbst. Janosch nennt die Geschichte im Untertitel einen »kleinen Beziehungsratgeber«, wobei die ratgebende Kraft aus dem negativen Vorbild erwächst: »Wenn ihr eure Kastenfroschliebe aber auf ewig erhalten wollt, ihr Leute, müsst ihr ohne Pause miteinander reden. Über alles, was im Leben vorkommt oder ausbleibt, Tag und Nacht, weil alles beredet werden muss. Es darf kein Geheimnis mehr zwischen den Liebenden geben. Ist das jetzt klar? Na also!«