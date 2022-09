Auch über Fußball schrieb er brillant

Dabei galt der unbequeme Denker lange als schwer verkäuflich, auch in Deutschland. Bis »Mein Herz so weiß« im Sommer 1996 in der TV-Sendung »Das literarische Quartett« unisono mit Lob überschüttet wurde. Der 2013 gestorbene Marcel Reich-Ranicki sprach von einem »genialen Buch« und dem »größten im Augenblick lebenden Schriftsteller der Welt«.

Zu seinen größten Erfolgen zählen neben »Mein Herz so weiß«, das im Original schon 1993 erschienen war, auch »Morgen in der Schlacht denk an mich« (1994) oder »Alle Seelen« (1989). In dem Campusroman verarbeitete Marías seine Zeit als Gastprofessor in Oxford. In der Folge beschwerten sich Professoren und andere Kollegen, falsch oder gar nicht dargestellt worden zu sein. Als Reaktion darauf präsentierte Marías unter dem Titel »Schwarzer Rücken der Zeit« eine Art Werkstattbericht, in dem er das erzählte Leben als Mischung aus Fiktion und Fakten vorführte.