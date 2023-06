Was als eher lästiger Aushilfsjob begann, wurde zum prägenden Moment in Romitas Karriere – und ein Glücksfall für Marvel. John Romita Sr. gilt heute als einer der definierenden Künstler der Superhelden-Ära. Der Zeichner schuf den Look von Peter Parker alias Spider-Man, wie wir ihn heute kennen. Er gab Nebencharakteren wie Parkers ewiger On/Off-Freundin Mary-Jane Watson sowie Schurken wie dem Kingpin, Vulture oder Bullseye ihr ikonisches Design. Von den frühen Siebzigerjahren bis in die Achtzigerjahre war er als Marvels inoffizieller Art Director außerdem am Look von Heldenfiguren wie Wolverine The Punisher oder Luke Cage beteiligt.