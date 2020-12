Für »Afropäisch« Johny Pitts erhält Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Er reist in eine »schwarze Diaspora« in Europa, deren harte Realität meist unbemerkt bleibt: So begründet die Jury die Auswahl des britischen Essayisten Johny Pitts für den Leipziger Preis.