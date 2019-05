Schriftstellerin Judith Kerr ist gestorben

Die deutsch-britische Kinderbuch-Autorin Judith Kerr ist tot. Sie sei im Alter von 95 Jahren gestorben, teilte ihr Verlag HarperCollins in London mit. Ihr in Deutschland wohl berühmtestes Buch ist "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", in dem sie die Geschichte ihrer Flucht mit ihrer jüdischen Familie aus Nazi-Deutschland über die Schweiz und Frankreich nach England erzählt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Kerr zunächst als Lehrerin und Textildesignerin in Großbritannien. Von 1953 bis 1958 war sie als Redakteurin und Lektorin inder britischen Rundfunkgesellschaft BBC angestellt. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann Nigel Kneale kennenlernte, der 2006 verstarb.

Kerr wurde 1923 als Tochter des bekannten deutsch-jüdischen Schriftstellers, Essayisten und Theaterkritikers Alfred Kerr in Berlin geboren. 1933 flüchtete sie mit ihrer Familie vor dem Naziregime in Deutschland bis nach London. Dort lebte sie bis zu ihrem Tod.

