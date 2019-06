Bestsellerautorin Judith Krantz mit 91 Jahren gestorben

Sex and Shopping waren ihre Themen: Die amerikanische Beststeller-Autorin Judith Krantz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichtete der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihren Pressesprecher John Tellem. Krantz starb demnach bereits am Samstag in ihrem Haus in Bel Air in Kalifornien. Freunde, Familie und ihre vier Hunde sollen zu diesem Zeitpunkt bei ihr gewesen sein.

Geboren 1928 in Manhattan, brachte Krantz die Mischung aus luxuriösem Leben und Sex in ihren Romanen zur Perfektion und galt international als "König der Strandlektüre". Ihr Markenzeichen war, dass sie Erotik und Shopping nahezu gleichberechtigt nebeneinander thematisierte.

Ihre insgesamt zehn Romane - angefangen 1978 mit "Skrupel" - wurden weltweit 85 Millionen Mal verkauft und in 50 Sprachen übersetzt. Viele ihrer Werke wurden zudem verfilmt. In der TV-Miniserie nach dem Bestseller "I'll Take Manhattan" aus dem Jahr 1987 spielte sich Donald Trump als Self-Made-Millionär mit Hollywood-Glanz selbst.

Allerdings kamen die Schnulzen-Hits aus den USA nicht überall gut an. Die Kritiker verrissen die meisten Romane der Amerikanerin, in Deutschland war beispielsweise der US-Bestseller "Prinzessin Daisy" zunächst ein Misserfolg.

Bevor Krantz mit 50 Jahren mit dem Romanschreiben begann, arbeitete sie als Journalistin. Als ihr bekanntester Artikel, den sie aber erst nach Ende ihrer journalistischen Laufbahn als freie Autorin schrieb, gilt "The Myth of the Multiple Orgasm".