Bonvivant in Corona-Zeiten Nicht aufregen, bitte, aber mein Leben war noch nie so angenehm wie jetzt

Ein Gastbeitrag von Kat Kaufmann

Ihr Slalomlauf über die Bürgersteige Berlins führt an geschlossenen Geschäften vorbei. Doch der Anblick erinnert unsere Autorin nicht an die Apokalypse, sondern löst in ihr ein wohliges Kindheitsgefühl aus.